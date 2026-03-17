Reobren l’última carretera tallada per les ventades a les comarques de Girona

Els Bombers encara atenen alguns serveis derivats de l'episodi de diumenge

La GIV-4714 a Campelles, era l’única via de la xarxa viària de la Diputació de Girona que encara continuava afectada pels efectes del vent. / Diputació de Girona

Eva Batlle

Campelles

La Diputació de Girona ha reobert aquest dimarts la GIV-4714, al Baell, dins el terme de Campelles, després dels treballs per retirar arbres que havien caigut a la calçada arran de l’episodi de fortes ventades de diumenge.

Amb aquesta obertura, ja no queda cap via tallada a les comarques de Girona. Tot i que la circulació ja s’ha restablert, la Diputació de Girona ha advertit a través de les seves xarxes socials que durant els pròxims dies es continuaran fent tasques de neteja forestal als vorals de les carreteres per acabar de retirar restes vegetals i garantir la seguretat. Per això, la institució demana als conductors que circulin amb precaució per la xarxa viària.

L'arbre que havia caigut a la Vall d'en Bas i que ha afectat cablejat. / Bombers de la Generalitat

Restes del temporal

Els efectes del temporal, però, encara no s’han donat del tot per tancats. Els Bombers continuen atenent alguns serveis relacionats amb el vent i aquest mateix dimarts n’han fet un a la Vall d’en Bas. En concret, avui a les vuit del matí han actuat al veïnat Cirera, on han esporgat i tallat parcialment un arbre que havia caigut durant la ventada i que ja havia quedat abalisat. També han abalisat i senyalitzat un cable elèctric que havia caigut, informen des del cos d'emergències.

Notícies relacionades

Cal recordar que diumenge es van registrar ratxes de vent de gairebé 170 km/h al coll de Belitres, a Portbou, mentre que en punts del Pirineu el vent va bufar amb molta força i va provocar episodis de torb a les cotes més altes. A la Tosa d’Alp, per exemple, es va arribar a una ratxa màxima de 123,1 km/h, segons dades del Meteocat.

