Reobren l’última carretera tallada per les ventades a les comarques de Girona
Els Bombers encara atenen alguns serveis derivats de l'episodi de diumenge
La Diputació de Girona ha reobert aquest dimarts la GIV-4714, al Baell, dins el terme de Campelles, després dels treballs per retirar arbres que havien caigut a la calçada arran de l’episodi de fortes ventades de diumenge.
Amb aquesta obertura, ja no queda cap via tallada a les comarques de Girona. Tot i que la circulació ja s’ha restablert, la Diputació de Girona ha advertit a través de les seves xarxes socials que durant els pròxims dies es continuaran fent tasques de neteja forestal als vorals de les carreteres per acabar de retirar restes vegetals i garantir la seguretat. Per això, la institució demana als conductors que circulin amb precaució per la xarxa viària.
Restes del temporal
Els efectes del temporal, però, encara no s’han donat del tot per tancats. Els Bombers continuen atenent alguns serveis relacionats amb el vent i aquest mateix dimarts n’han fet un a la Vall d’en Bas. En concret, avui a les vuit del matí han actuat al veïnat Cirera, on han esporgat i tallat parcialment un arbre que havia caigut durant la ventada i que ja havia quedat abalisat. També han abalisat i senyalitzat un cable elèctric que havia caigut, informen des del cos d'emergències.
Cal recordar que diumenge es van registrar ratxes de vent de gairebé 170 km/h al coll de Belitres, a Portbou, mentre que en punts del Pirineu el vent va bufar amb molta força i va provocar episodis de torb a les cotes més altes. A la Tosa d’Alp, per exemple, es va arribar a una ratxa màxima de 123,1 km/h, segons dades del Meteocat.
