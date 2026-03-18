Carrers tallats per la Volta a Catalunya 2026 a Olot i Banyoles
La segona etapa entre Figueres i Banyoles provocarà restriccions de trànsit i d’aparcament aquest dimarts 24 de març, amb el pas del pilot per Olot cap a les 16.09 h i l’arribada a Banyoles entorn de les 17.00 h.
La Volta Ciclista a Catalunya 2026 deixarà aquest dimarts una tarda complicada per a la mobilitat a Olot i Banyoles. La segona etapa, de 167,4 quilòmetres, passarà per la capital de la Garrotxa abans d’acabar al passeig Mossèn Lluís Constans de Banyoles, amb talls puntuals de circulació i restriccions d’estacionament en diversos carrers.
La jornada tindrà una afectació especialment visible en dues franges. A Olot, el gruix de les restriccions es concentrarà entre les 15.45 i les 16.30 hores, coincidint amb el pas dels ciclistes. A Banyoles, en canvi, les limitacions començaran abans i s’allargaran durant bona part del dia, sobretot al voltant del final d’etapa.
El pilot entrarà a Olot des de Sant Cosme pel ramal de l’A-26 cap a Ronda les Mates i continuarà per avinguda Pere Badosa, carretera de les Tries, carrer Mestre Moner, carrer Compositor Serra, carrer Doctor Zamenhof, carrer Portbou i avinguda Sant Jordi, on hi haurà un esprint a l’altura del número 108, abans de sortir en direcció a Santa Pau. El dispositiu local inclourà la Policia Municipal d’Olot i el suport d’una vintena de membres de Protecció Civil.
Carrers afectats i restriccions a Olot
A la capital garrotxina, les afectacions principals seran aquestes:
- Circulació restringida al recorregut de la cursa de 15.45 a 16.30 h aproximadament.
- Prohibit estacionar en trams dels carrers per on passarà la prova a partir de les 11.00 h.
- A la zona de l’avinguda Sant Jordi, on hi haurà l’esprint, la restricció d’estacionament començarà a les 09.00 h.
- Al carrer Doctor Zamenhof, en sentit cap a l’avinguda Sant Jordi, la circulació quedarà limitada des de les 15.15 h i els vehicles es desviaran per l’avinguda de Girona.
- A la cruïlla de l’avinguda Sant Jordi amb la plaça Al·legoria, els vehicles pesants es desviaran per l’avinguda de Santa Coloma a partir de les 15.45 h.
L’altra gran afectació del dia serà a Banyoles, on la cursa acabarà al passeig Mossèn Lluís Constans, uns metres abans de la plaça dels Jurats. L’Ajuntament ja ha avisat que les restriccions començaran la nit del dilluns 23 de març, amb limitacions d’aparcament al mateix passeig Mossèn Constans entre la carretera de Camós i el passeig Indústria, i que les incidències de mobilitat es mantindran durant tot el dimarts.
On no es podrà aparcar ni circular a Banyoles
Aquestes són les afectacions principals previstes a Banyoles per la Volta a Catalunya:
- Restriccions d’aparcament des de la nit del dilluns fins dimarts a les 20.00 h al passeig Mossèn Constans entre la carretera de Camós i el passeig Indústria.
- Restriccions d’aparcament de 08.00 a 19.00 h a carrer del Remei, passeig Indústria, carrer Bertran de Samasó, carrer Pintor Pigem (entre Mossèn Constans i Pere Alsius), carrer Mossèn Baldiri Reixac (entre Pare Claret i Indústria), carrer Pare Claret (entre Mossèn Constans i Pere Alsius) i carrer Puig d’en Colomer (de la corba a Simó Dusay).
- El carrer Circumval·lació al Puig d’en Colomer serà de doble sentit de 08.00 a 19.00 h.
- Prohibició de circular de 08.00 a 20.00 h a Simó Dusay i al tram del passeig Mossèn Constans entre la plaça dels Jurats i Simó Dusay.
- Carrer del Remei tallat de 10.00 a 20.00 h.
- Afectacions de 15.00 a 19.00 h a passeig Indústria, Bertran de Samasó, Pintor Pigem, Mossèn Baldiri Reixac, passeig Mossèn Constans i Pare Claret en els trams indicats pel consistori.
- Tall total de 16.30 a 17.30 h als carrers exactes del pas de la prova: Sant Galderic, carretera de Camós i passeig Mossèn Constans.
En clau de servei, la recomanació per als veïns de totes dues ciutats és senzilla: evitar el recorregut de la cursa durant la tarda i retirar amb temps els vehicles estacionats als carrers afectats.
La segona etapa de la Volta passarà per poblacions com La Jonquera, Peralada, Besalú, Olot, Mieres i Banyoles, i el final al passeig Mossèn Constans concentrarà l’últim gran impacte circulatori de la jornada a les comarques gironines.
