Desmantellen un entramat de 38 societats que ha defraudat tres milions a la Seguretat Social amb ramificacions a les comarques de Girona

La Policia Nacional deté 12 persones i n'investiga que formaven part d'una banda que hauria mogut diners i patrimoni per esquivar pagaments a l'Estat

Una investigadora de la Policia Nacional davant un ordinador, en una imatge d'arxiu. / Policia Nacional

Eva Batlle

Girona

Una macroinvestigació de la Policia Nacional contra un presumpte frau de tres milions d’euros a la Seguretat Social ha destapat també connexions a les comarques de Girona. L’operació ha permès desmantellar un entramat format per 38 societats que, segons la policia, eren utilitzades per canalitzar el frau, eludir el pagament de cotitzacions i dificultar l’acció de l’Administració.

El cas es va iniciar el setembre del 2022 arran d’una informació sobre possibles irregularitats vinculades a la venda d’una empresa de seguretat privada. A partir d’aquí, els investigadors van anar estirant el fil fins a descobrir un presumpte grup criminal format per 21 persones, amb diferents nivells d’implicació.

La investigació ha culminat amb 12 detinguts i nou investigats per delictes contra la Seguretat Social, blanqueig de capitals, frustració de l’execució, pertinença a grup criminal i delictes societaris.

Segons ha informat la Policia Nacional, el dispositiu s’ha desplegat principalment a les províncies de Sevilla, Lleó, Madrid i Múrcia, tot i que durant les indagacions també s’han detectat connexions a Girona, així com a Lugo, Granada, València i Bilbao.

Les perquisicions policials, basades en l’anàlisi de documentació tributària, dades de la Seguretat Social, protocols notarials i comptes bancaris, van permetre identificar la participació dels implicats en, almenys, 38 empreses diferents. Segons els investigadors, aquesta xarxa societària servia per moure diners, gestionar operacions irregulars i amagar patrimoni.

L'inici: seguretat privada

La policia sosté que l’entramat es va començar a destapar després de la descapitalització fraudulenta d’una empresa de seguretat privada, origen d’una investigació que s’ha allargat de manera ininterrompuda durant més de tres anys. Les diligències van tancar-se a finals de gener d’aquest any, tot i que encara s’està pendent de determinar el grau de responsabilitat de tots els implicats.

