La Diputació destina 1,7 milions en ajuts per millorar equipaments esportius gironins fins al 2027

La convocatòria, adreçada a ajuntaments i entitats esportives d’utilitat pública, finançarà obres i renovacions en instal·lacions de la demarcació

Imatge d’arxiu d’una pista esportiva / Diputació de Girona

Girona

La Diputació de Girona ha obert una nova convocatòria de subvencions per contribuir a la modernització, adequació i millora de les instal·lacions esportives de les comarques gironines. Els ajuts, adreçats als ajuntaments i a les entitats esportives declarades d’utilitat pública, tindran una dotació global d’1,7 milions d’euros per als anys 2026 i 2027.

La convocatòria s’estructura en dues línies i, en aquesta ocasió, s’ha plantejat amb caràcter biennal per donar més marge als beneficiaris a l’hora de formalitzar i justificar les actuacions. Les sol·licituds es poden presentar fins al divendres 27 de març.

Finançar actuacions de condicionament i millora

La línia A3 concentra 1,1 milions d’euros i està pensada per finançar actuacions de condicionament i millora d’espais esportius, com ara pavellons, camps de futbol o piscines, però també àrees d’activitat esportiva com camins, carrils bici, zones equipades al carrer o als parcs i zones esquiables. Entre les actuacions subvencionables hi ha reformes de cobertes, vestidors o graderies, adaptacions per millorar l’accessibilitat o l’adquisició de material com porteries, cistelles, pals, xarxes o equips de megafonia. En aquest cas, les obres han de tenir un cost mínim de 5.000 euros i la subvenció podrà arribar a un màxim de 20.000 euros o del 75% del pressupost.

Pel que fa a la línia A4, la Diputació hi destinarà 600.000 euros per a la renovació del paviment d’espais esportius en camps, pistes d’atletisme, piscines cobertes o pavellons. En aquest apartat, les actuacions hauran de tenir un import mínim de 50.000 euros i es podrà subvencionar fins a 50.000 euros o el 50% del cost total.

El diputat d’Esports, Jordi Masquef, ha assegurat que amb aquests ajuts la Diputació vol “garantir que els nostres municipis disposin d’equipaments accessibles i de qualitat”. Segons ha remarcat, l’objectiu és disposar d’instal·lacions que fomentin la pràctica esportiva per a tothom i que també actuïn com a espais de convivència i cohesió social.

La convocatòria dona prioritat, en els criteris de valoració, als municipis més petits, especialment als de menys de 500 habitants.

