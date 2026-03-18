ERC porta al Parlament els talls elèctrics i de telefonia al Ripollès i reclama més control sobre les línies
Els diputats gironins Laia Cañigueral i Jordi Viñas registren preguntes al Govern després de dues ventades que han deixat municipis de la comarca sense serveis bàsics
ERC ha portat al Parlament els darrers talls elèctrics i de telefonia al Ripollès i ha reclamat més control sobre el manteniment de les línies. Els diputats gironins Laia Cañigueral i Jordi Viñas han registrat una bateria de preguntes al Govern arran dels episodis que han deixat diversos municipis de la comarca sense subministrament elèctric i sense serveis de telecomunicacions.
Els republicans assenyalen especialment les ventades del 12 de febrer i del 15 de març, que van provocar la caiguda d’arbres i branques sobre línies elèctriques i de telefonia. Segons exposen, aquestes incidències van causar talls de llum, d’internet i de telefonia fixa i mòbil en diferents punts del Ripollès. En alguns casos, afegeixen, els municipis afectats van haver de recórrer a generadors per garantir el subministrament durant dies.
ERC sosté que darrere d’aquests problemes hi podria haver una manca de manteniment de la vegetació a l’entorn de les línies aèries. En aquest sentit, recorda que la normativa atribueix a les empreses titulars de les infraestructures l’obligació de mantenir nets de vegetació els corredors sota les línies i de disposar d’un pla triennal de manteniment amb actuacions programades.
La formació també alerta de les conseqüències que poden tenir aquests talls més enllà de l’afectació a particulars. Segons subratlla, les incidències poden comportar perjudicis econòmics per a empreses i comerços, però també posar en risc serveis essencials, sobretot en el cas de persones grans que viuen soles o que depenen de sistemes de teleassistència.
Pla triennal de mantenimen
Per tot plegat, Cañigueral i Viñas han preguntat al Govern si al Ripollès existeix aquest pla triennal de manteniment, quan es va aprovar i si es troba actualitzat. També volen saber si l’executiu ha detectat incompliments per part de les companyies i quants expedients o incidències s’han obert durant l’últim any per problemes relacionats amb el manteniment de la xarxa.
A més, Esquerra demana si el Govern disposa d’un registre d’incidències provocades per la caiguda d’arbres sobre línies elèctriques i de telecomunicacions durant el darrer any. Els republicans consideren que la repetició d’aquests episodis evidencia la vulnerabilitat de la xarxa en comarques de muntanya com el Ripollès i insisteixen en la necessitat de reforçar el control sobre el manteniment de les infraestructures.
