ERC reclama a la Generalitat una "solució urgent" per al pont d’Esponellà
Els republicans porten la demanda al Parlament i demanen que s’acceleri l’estudi d’alternatives per resoldre les limitacions de la infraestructura entre Esponellà i Crespià
ERC ha reclamat a la Generalitat una solució urgent per al pont d’Esponellà i ha portat la qüestió al Parlament. La formació demana que s’acceleri l’estudi tècnic d’alternatives per millorar la funcionalitat i la seguretat d’aquesta infraestructura sobre el riu Fluvià, que connecta els municipis d’Esponellà i Crespià.
Segons exposen els republicans, el pont presenta actualment diverses limitacions que afecten la mobilitat quotidiana. L’estructura té una amplada reduïda que impedeix el pas simultani de dos vehicles i, a més, té una limitació de pes de 12 tones. Això dificulta o impossibilita la circulació de vehicles pesants i d’alguns serveis essencials, com l’autobús escolar o el camió de recollida de residus.
Les complicacions
L’alcalde d’Esponellà, David Juan, ha advertit de les complicacions que aquesta situació genera al municipi. Segons ha assenyalat, quan el riu baixa molt ple no es pot passar pel passallís de Vilert i, si un vehicle supera les 12 tones, ha de desviar-se fins a Besalú per cobrir un trajecte entre dos municipis veïns. “El que seria un desplaçament de cinc minuts es transforma en un de més de mitja hora de durada”, ha afirmat.
Juan també ha posat l’accent en l’afectació que això té per a l’activitat agrària. Ha explicat que, si un pagès treballa camps repartits entre Esponellà i Crespià, es veu obligat a fer una volta llarga per Besalú per anar d’un terme municipal a l’altre. L’alcalde ha remarcat, a més, que per aquest pont “no hi passen ni dos cotxes alhora, ni hi pot passar l’autobús escolar, ni els tractors, ni el camió de residus”. Davant d’aquesta situació, el municipi fa anys que reclama una actuació a la Generalitat i, segons ha explicat el mateix alcalde, davant la manca de resposta s’ha decidit traslladar la demanda al Parlament. La diputada d’ERC Laia Cañigueral ha defensat que cal actuar “el més aviat possible” per refer el pont i donar resposta a una reivindicació del territori.
La proposta registrada pels republicans demana al Govern que acabi l’estudi tècnic d’alternatives per millorar la funcionalitat i la seguretat de la infraestructura, i que concreti també un calendari d’actuacions i la previsió pressupostària necessària per executar la solució.
