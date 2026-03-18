L'R1, l'RG1 i l'R4 inicien el servei amb l'oferta prevista després que s'hagin reparat els danys de l'incendi

L'incident va obligar a tallar la circulació aquest dimarts al vespre

L'estació de Girona en una imatge d'arxiu

L'estació de Girona en una imatge d'arxiu / ACN

ACN

ACN

Barcelona

L'R1, l'RG1 i l'R4 han iniciat amb normalitat el servei segons l'oferta prevista aquest dimecres al matí, després que durant la nit Adif hagi reparat els danys de l'incendi ocasionat aquest dimarts al vespre, segons han informat fonts de Renfe. El foc es va produir a prop de les vies entre plaça Catalunya i Sants, aliè a la infraestructura ferroviària, i va obligar a interrompre la circulació a les tres línies. En concret, el tall va afectar l'R1 i l'RG1 des de Clot fins a Sants; i de Montcada Bifurcació a Sants pel que fa a l'R4. Aquest dimecres al matí, l'R4 circula entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia, mentre que d'aquí a Martorell hi ha servei amb autobús.

De Martorell Central a Terrassa Estació del Nord hi ha servei ferroviari i de Terrassa-Estació del Nord a Manresa servei de tren llançadora cada hora.

A l'R1 i l'RG1, hi ha servei en tren de l'Hospitalet a Blanes amb l'R1; i circula un tren llançadora cada hora i mitja entre Blanes i Maçanet, tot i que es manté el servei per carretera.

L'R1, l'RG1 i l'R4 inicien el servei amb l'oferta prevista després que s'hagin reparat els danys de l'incendi

L'R1, l'RG1 i l'R4 inicien el servei amb l'oferta prevista després que s'hagin reparat els danys de l'incendi

