El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines

En el sorteig d'aquest dimarts, no hi va haver butlletes encertants de primera categoria

Una administració de loteria, en una imatge d'arxiu. / VICTOR ECHAVE

EFE

Girona

En el sorteig de l’EuroMillones del 17 de març de 2026, celebrat aquest dimarts, hi ha una butlleta guanyadora d’El Millón que ha estat validada a l’administració de loteries número 2 de Ripoll.

Hi ha una butlleta encertant de segona categoria (5+1), que ha estat validada a través del canal oficial d’internet de Loterías y Apuestas del Estado i que ha guanyat 42.063,79 euros.

Com que no hi ha butlletes encertants de primera categoria (5+2), amb l’Eurobote generat, el pròxim encertant de primera categoria podria guanyar 39 milions d’euros. La recaptació del sorteig ha ascendit a 38.679.346,20 euros.

La combinació guanyadora ha correspost als números següents: 28 - 33 - 41 - 17 - 05; Estrelles: 09 - 03, i el codi guanyador d’El Millón és ZRM 13476.

