El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
En el sorteig d'aquest dimarts, no hi va haver butlletes encertants de primera categoria
En el sorteig de l’EuroMillones del 17 de març de 2026, celebrat aquest dimarts, hi ha una butlleta guanyadora d’El Millón que ha estat validada a l’administració de loteries número 2 de Ripoll.
Hi ha una butlleta encertant de segona categoria (5+1), que ha estat validada a través del canal oficial d’internet de Loterías y Apuestas del Estado i que ha guanyat 42.063,79 euros.
Com que no hi ha butlletes encertants de primera categoria (5+2), amb l’Eurobote generat, el pròxim encertant de primera categoria podria guanyar 39 milions d’euros. La recaptació del sorteig ha ascendit a 38.679.346,20 euros.
La combinació guanyadora ha correspost als números següents: 28 - 33 - 41 - 17 - 05; Estrelles: 09 - 03, i el codi guanyador d’El Millón és ZRM 13476.
