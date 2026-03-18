Olot renovarà aquest estiu els vestidors i la climatització del camp de Sant Roc
L’actuació inclou nous espais de servei, un lavabo accessible i la substitució de la caldera de gas per aerotèrmia
L’Ajuntament d’Olot invertirà 180.000 euros en la renovació dels vestidors del camp de futbol municipal de Sant Roc, una actuació prevista per a aquest estiu que vol posar al dia unes instal·lacions molt utilitzades al barri. El projecte inclou la reforma dels espais existents, la construcció d’un lavabo accessible i un magatzem, i el canvi de l’actual caldera de gas per un sistema d’aerotèrmia.
La intervenció se centrarà en tres fronts: la modernització dels vestidors, la millora dels serveis i el salt energètic de l’equipament. Segons va informar el consistori, el projecte preveu substituir l’actual sistema de producció d’aigua calenta sanitària i calefacció, basat en una caldera de gas, per un sistema d’aerotèrmia que donarà servei als vestidors comunitaris, al vestidor d’àrbitres i als nous espais previstos en l’ampliació.
Aquesta ampliació sumarà tres nous espais diferenciats: un lavabo accessible, un nou magatzem per al material esportiu i una petita estança de servei. En total, l’obra afegirà uns 23 metres quadrats al conjunt i, segons el projecte municipal, mantindrà la línia arquitectònica de la tanca de l’escola de Sant Roc, amb murs de maó ceràmic per donar continuïtat visual a l’espai.
Renovar els vestidors
A banda de l’ampliació, també es renovaran els mateixos vestidors i les fusteries interiors i exteriors. La clau és que l’actuació no se centra només en fer obra nova, sinó a actualitzar un punt molt concret del mapa esportiu d’Olot que, segons el Club Futbol Sant Roc, arrossega un desgast de dècades. El president de l’entitat, Toni Bosch, va remarcar “la il·lusió que ens fa poder posar al dia els vestidors, que tenen uns 40 anys”.
El regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va situar l’obra dins el paquet de millores que l’Ajuntament ha engegat aquest 2026 als equipaments esportius municipals. Sellabona va defensar que la reforma “millorarà unes instal·lacions molt utilitzades al barri de Sant Roc” i va remarcar que es fa amb una mirada posada en “la sostenibilitat, l’accessibilitat i el confort” de les persones que en fan ús. En la mateixa línia, la presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Roc, Yasmina Cívico, va insistir en la necessitat de disposar de millors instal·lacions per a uns espais que ha qualificat de molt utilitzats pel barri i per la ciutat.
L’anunci també s’emmarca en un pla més ampli. L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha assegurat que l’Ajuntament invertirà 1,5 milions d’euros en la renovació de diferents equipaments esportius municipals. En el cas de Sant Roc, Arbós ha defensat la posada al dia de les instal·lacions pel servei que ofereixen al barri i al conjunt de la ciutat, mentre que el govern municipal vincula aquestes actuacions amb la capitalitat d’Olot com a Ciutat Europea de l’Esport 2026.
El pas següent, ara, és l’execució de les obres aquest estiu. Si es compleix el calendari anunciat per l’Ajuntament, el camp de Sant Roc estrenarà vestidors renovats, nous espais de servei i un sistema energètic diferent en un dels equipaments de barri amb més ús quotidià
