Seguretat a Puigcerdà: més recursos i més agents
El procés selectiu a la Policia Local convoca noves proves i culminarà amb els exàmens psicotècnics la setmana vinent
Miquel Spa
Puigcerdà continua fent passos per completar i reforçar la plantilla de la Policia Local, amb un procés selectiu que avança a bon ritme segons ha remarcat l'equip de govern. Aquesta setmana es porta a terme una nova fase d’avaluació, considerada clau per garantir la preparació dels futurs agents.
El procés té com a objectiu incorporar nous efectius plenament capacitats per donar resposta a les necessitats actuals del municipi. En aquest sentit, es vol assegurar un cos policial preparat per afrontar els reptes en matèria de seguretat i convivència. La regidora de Seguretat i Mobilitat, Cristina Deulofeu, ha destacat que “continuem treballant per completar i enfortir la plantilla de la Policia Local, amb l’objectiu d’oferir un servei de seguretat proper, eficient i adaptat a la Puigcerdà actual”. La setmana passada el cos també va incorporar un vehicle nou que ofereix als agents noves possibilitats d'actuacions i retenció de sospitosos.
El calendari del procés preveu que la setmana vinent es duguin a terme les proves psicotècniques, un pas decisiu abans de continuar ampliant el cos policial i consolidar la incorporació de nous agents.
Amb aquest procediment, l’Ajuntament referma el seu compromís d’impulsar una seguretat pública de qualitat, amb una plantilla completa i preparada al servei de la ciutadania.
L'equip de govern ha admès en diverses ocasions que el cos arrossega mancances estructurals. D’una banda, sovint pateix ha baixes i presència d’agents interins, mentre que alguns aspirants que ja han superat les oposicions encara han de completar la seva formació a l’acadèmia, fet que retarda la seva incorporació efectiva i allarga les vacants. A més, la plantilla no s’ajusta del tot a la normativa vigent de policies locals a Catalunya, ja que no disposa d’un comandament amb categoria d’inspector, tal com apunten fonts municipals. El consistori assenyala que l’ampliació de personal depèn tant de la disponibilitat pressupostària com de l’encaix dins la relació de llocs de treball, que ja contempla els ajustos necessaris per estabilitzar l’estructura i garantir un servei adequat.
Aquesta problemàtica ve de lluny. En els darrers anys, l’Ajuntament ha tingut dificultats per consolidar un equip estable i dimensionat correctament. Les contractacions temporals per cobrir absències o períodes de formació, juntament amb els anuncis reiterats d’ampliar la plantilla, les convocatòries públiques i uns processos selectius sovint llargs, han contribuït a una situació de provisionalitat. A tot plegat s’hi afegeixen limitacions estructurals derivades d’un cos amb efectius insuficients, que en alguns moments ha impedit garantir serveis com els torns nocturns. En paral·lel, el consistori ha intentat reorganitzar el funcionament intern i reforçar l’estructura de comandament, en un context condicionat per la dificultat de retenir agents, la dependència de l’Acadèmia de Policia de Catalunya i l’exigència operativa de mantenir la seguretat amb una plantilla irregular.
