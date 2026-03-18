Unió de Pagesos denuncia el retard en la posada en marxa del pla de xoc contra la vespa asiàtica
El sindicat i les organitzacions apícoles alerten que es tracta d’una espècie invasora que afecta greument el sector i la salut pública
Unió de Pagesos, juntament amb les organitzacions apícoles Associació d’Apicultors de Barcelona, Apicultors Gironins Associats, Associació Catalana d’Apicultors i Apicultors Lleidatans Associats, denuncien que el Govern encara no ha posat en marxa el pla de xoc previst per aquest 2026 contra la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax), malgrat els "compromisos adquirits i la urgència de la situació".
Les entitats alerten que el pla de xoc arriba tard en un moment "especialment crític", just quan les primeres reines de vespa velutina han començat a sortir i crear noves colònies, fet que dificulta la contenció de l’espècie, relaten.
El 24 de novembre de 2025, el sindicat i les entitats apícoles es van reunir amb la directora general d’Agricultura, Rosa Altisent; la directora general d’Agents Rurals, Elisenda Pérez; i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, amb l’objectiu d’elaborar un pla de xoc per fer front a aquesta espècie invasora. Aquest pla responia a un compromís adquirit pel Govern amb Unió de Pagesos en una reunió l’any 2022.
Durant aquella trobada es va acordar impulsar un pla de xoc per al 2026 i convocar una segona reunió el gener per continuar avançant en el seu desenvolupament. Amb tot, el dia d’avui aquesta reunió encara no s’ha celebrat, afirmen.
Segons expliquen en un comunicat, la vespa velutina afecta greument a l’activitat apícola, però també té repercussions importants sobre la salut pública, la producció d’aliments i la biodiversitat. Es tracta d’una espècie invasora que, des de la seva arribada el 2010, s’ha expandit ràpidament per l’Estat espanyol. Actualment, ja ha colonitzat totes les províncies catalanes i, si no s’apliquen mesures efectives, es preveu que amb el canvi climàtic continuï estenent-se per tot el territori estatal i europeu.
Davant d’aquesta situació, Unió de Pagesos i les organitzacions apícoles reiteren la necessitat urgent de convocar la segona reunió compromesa i d’activar sense més demora el pla de xoc, amb l’objectiu de fer front a l’expansió de la vespa velutina i minimitzar-ne els impactes.
