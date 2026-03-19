El debat sanitari del Ripollès genera malestar al Consell Comarcal
El president Amadeu Rosell va impedir que es debatés una moció d’urgència que havia presentat Junts
Una moció d’urgència que va presentar el grup de Junts en el darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès va constatar de nou el malestar que genera el mapa sanitari plantejat arran de la voluntat de pobles de la Vall de Camprodon de canviar el seu àmbit d’influència i voler-hi arrossegar també a Sant Joan de les Abadesses. El president del Consell, Amadeu Rosell (ERC) va impedir que es debatés i ni tan sols va permetre votar-ne la urgència. Tot i afirmar que “no m’agraden les presidenciades”, va al·legar que no havien pogut llegir i valorar la moció, malgrat que
bàsicament era la mateixa que tots els partits van aprovar en el darrer ple de l’Ajuntament de Campdevànol. L’oposició va insistir que es dugués a debat i fins i tot va consultar a la secretària la potestat de Rosell de desestimar les mocions d’urgència. Finalment, el president va negar-s'hi visiblement contrariat, i va instar els diferents grups a fer un ple extraordinari la setmana entrant, després que una comissió pugui acordar un text comú. A banda de president comarcal, Rosell també és alcalde de Llanars, a la Vall de Camprodon.
El nou mapa sanitari està dividint no només la comarca en el sector de la Vall del Ter que utilitzarà l’Hospital d’Olot en lloc del de Campdevànol, i el Trueta de Girona en lloc del de Vic com a referencials, sinó també les tendències dins dels mateixos partits representats al Consell, segons quin sigui el municipi al qual pertanyen, o els càrrecs supramunicipals que ostenten. La incomoditat que això genera va evidenciar-se de nou, amb un alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué (MES) que tot i estar a l’oposició també es va posicionar en contra de debatre la moció, i que va reiterar que no té cap dubte que el govern d’Illa acabarà complint el seu compromís. En canvi, el regidor socialista de Campdevànol, Xavier Capdevila, que forma part de l’equip de govern del Consell, va afirmar que votarà el mateix en aquest ens que al consistori del seu municipi.
La moció que presentava Junts a favor de vetllar per la viabilitat i sostenibilitat de l’Hospital Comarcal de Campdevànol en el marc del nou model sanitari català, incidia en promoure les línies d’actuació a fi de “mantenir els llocs de feina i la seva continuïtat”. L’alcalde de Campdevànol Oriol Lázaro (Junts) va ser dels bel·ligerants amb l’actitud de Rosell, llençant-li el repte que “si hem de ser comarca, demostrem-ho” i qualificant la divisió sanitària del Ripollès com a una “prova pilot d’una prova pilot”. L’alcaldessa de Ribes de Freser Mònica Sanjaume, també de Junts, va demanar que constés en acta que es reservaven el dret d’impugnar el ple “per vulneració de drets”, ja que no només no es va debatre aquesta moció, sinó tampoc una altra referent als efectes de la ventada del cap de setmana que també s’havia presentat d’urgència, tot qüestionant el tarannà democràtic de la presidència. L’independent Jordi Coch va lamentar que en el Consell d’Alcaldes de la setmana passada no hi hagués acudit la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, tal com s’havia compromès, i ho va qualificar de “falta de respecte”. En canvi, el vicepresident socialista de l’ens, Enric Pérez, va dir que la “presa de pèl” havia estat afirmar que es perdrien vuitanta llocs de treball a l’Hospital, una dada que va donar la direcció del centre hospitalari ara fa dos mesos.
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva