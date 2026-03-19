Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes
El fugitiu arrestat a la Selva feia dos anys i mig que estava fugit i els Mossos el van detenir quan sortia d’un pis turístic on havia passat uns dies
Els Mossos d’Esquadra han detingut en menys d’un mes dos fugitius internacionals a les comarques gironines. D’una banda, a Blanes, els agents van arrestar un home de 29 anys buscat per França per la seva presumpta integració en una xarxa internacional de narcotràfic. De l’altra, a Vilablareix, una patrulla va enxampar un home de 30 anys sobre qui pesava una ordre internacional emesa per Turquia per la seva presumpta relació amb un homicidi comès a Istanbul.
El cas de Blanes es remunta al 30 de gener, quan efectius del Grup de Recerca Internacional de Fugitius (GRIF) van localitzar el sospitós quan sortia d’un pis turístic on havia passat uns dies amb la seva parella. Sobre ell pesava una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) emesa l’agost del 2023 per les autoritats franceses, i feia dos anys i mig que constava com a fugit.
L’home està relacionat amb una investigació iniciada per la policia francesa l’any 2022, que va permetre desarticular una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna, metamfetamina, haixix i altres substàncies a Espanya, els Països Baixos i Bèlgica. Segons la policia, la xarxa feia servir vehicles modificats per ocultar-hi la droga i transportar-la de manera ràpida i discreta.
Fruit d’aquella operació, la justícia francesa va imputar 17 membres de la trama i 8 van ingressar a presó l’agost del 2023. Els investigadors atribueixen a l’organització el trasllat de més de 250 quilos de droga entre gener i desembre del 2022, amb un valor de mercat superior als 500.000 euros. El detingut a Blanes era un dels membres que no s’havia pogut arrestar fins ara i la justícia francesa li reclama més de deu anys de presó. Després de passar a disposició judicial, va ingressar a presó a l’espera de ser extradit, segons han informat els Mossos.
Cadena perpètua
Pel que fa al cas de Vilablareix, la detenció es va produir el 24 de febrer cap a tres quarts de set de la tarda, quan una patrulla de seguretat ciutadana de Salt va identificar un individu sobre qui constava una Ordre Internacional de Detenció dictada per les autoritats turques. Segons els Mossos, l’home estaria relacionat amb un homicidi comès a Istanbul el març del 2025 en el marc d’una organització criminal armada.
Per aquests fets, Turquia en reclama la cadena perpètua. L’endemà de la detenció, l’arrestat va passar a disposició de l’Audiència Nacional, encarregada de tramitar el procediment d’extradició.
La policia catalana destaca que aquest arrest és una mostra de la coordinació interna del cos en la localització i detenció de fugitius que intenten ocultar-se a Catalunya.
112 fugitius detinguts a Catalunya
Al darrere d’aquests arrestos hi ha la feina de la Unitat d’Entorn Penitenciari (UEP) dels Mossos d’Esquadra, especialitzada en la localització de fugitius nacionals i internacionals. La unitat treballa tant en la recerca d’interns que no han reingressat a presons catalanes després d’un permís com en la de persones reclamades per autoritats judicials estrangeres. Per fer-ho, disposa del Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) i del Grup de Recerca Internacional de Fugitius (GRIF).
Durant el 2025, la UEP va participar de manera directa o indirecta en 112 detencions, un 62% més que l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 69. Segons el cos, aquest increment s’explica per una gestió més àgil de les ordres de detenció, la coordinació entre policies i la feina dels grups especialitzats en la recerca de fugitius.
De les 112 detencions, 56 les van fer directament els grups operatius de la unitat, 40 van ser fruit d’investigacions iniciades i liderades per aquests equips i traspassades posteriorment a altres serveis dels Mossos, i 16 més es van efectuar fora de Catalunya gràcies a informació facilitada per la mateixa unitat a policies d’altres països.
Entre les actuacions destacades de la unitat també hi ha la detenció, el 26 de febrer a Mataró, d’un multireincident amb més de 60 antecedents que no havia tornat a Brians 2 després d’un permís penitenciari.
Subscriu-te per seguir llegint
