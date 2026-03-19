Educació xifra en un 34,81% el seguiment de la vaga al Vallès, el Maresme i les comarques gironines a les 17.00 h

Han comunicat dades el 91,69% dels centres

Imatge de la vaga docent a Fontajau / Marc Martí

El Departament d'Educació ha xifrat en un 34,81% el seguiment de la vaga de docents al Vallès, el Maresme i les comarques gironines a les 17.00 h, amb dades comunicades del 91,69% dels centres. Aquest dijous és la quarta jornada de vagues territorialitzades del sector. El personal convocat és el docent funcionari, el funcionari interí, el funcionari en pràctiques i el personal laboral (incloent-hi el docent, el d'Atenció Educativa i el d'Administració i Serveis) dels tres serveis territorials. També hi estan convocats altres col·lectius, com ara personal de lleure educatiu, escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats, sobre els que Educació no en té dades.

Aquest dimecres la convocatòria va ser per als docents de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran i la Catalunya Central, i el seguiment va ser del 32,13% a la mateixa hora.

Dimarts els convocats eren els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, amb un seguiment del 34,28% a les 17.30 h.

Dilluns, primer dia de vagues, els convocats van ser el Barcelonès i el Baix Llobregat i la participació a les 17.00 h va ser del 31,87%, segons la conselleria.

