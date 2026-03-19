Metges s'afegeixen a les protestes dels mestres a Girona: "No voldria que un cirurgià m'operés després de vint hores treballant"
Un 25% de professionals gironins han fet vaga segons dades del sindicat majoritari del col·lectiu mèdic
Una vintena de metges s’han afegit aquest dijous a Girona a la manifestació de la vaga de mestres per visibilitzar el malestar del col·lectiu i denunciar que comparteixen moltes de les reivindicacions amb els docents. Concretament, s'han concentrat amb els mestres i els pagesos a l'aparcament de Fontajau, on han fet parlaments i, a continuació, s'han unit a la manifestació amb els docents acompanyats dels tractors.
La protesta s’ha fet en una jornada en què la vaga de facultatius convocada per Metges de Catalunya ha tingut un seguiment del 25% a les comarques gironines, segons dades del sindicat.
Girona ha estat la segona demarcació amb més seguiment, només per darrere de Barcelona, on l’aturada ha arribat al 32%. A Tarragona s’ha situat en el 23% i a Lleida, en el 22%, mentre que el seguiment global a Catalunya ha estat del 31%. Per àmbits assistencials, la incidència ha estat més alta a l’atenció primària, amb un 39%, que no pas a l’atenció hospitalària, amb un 26%.
Fins ara, les mobilitzacions dels facultatius d’aquests dies s’havien concentrat sobretot a Barcelona, també aquest dijous però aquest dijous alguns professionals s'han quedat a Girona per “fer pinya” amb els mestres. Així ho ha explicat Isabel Castrillo, presidenta territorial del sindicat Metges de Catalunya a Girona i delegada del sindicat a l'hospital Josep Trueta, que ha defensat que els dos col·lectius comparteixen problemes de fons.
En la protesta hi havia representants de l'hospital Josep Trueta, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i d'hospitals comarcals com el de Palamós.
“Pensem que tenim diverses coses en comú. El govern no ens escolta, no vol seure amb nosaltres per parlar”, ha afirmat. Castrillo ha lamentat que s’hagin signat acords que, segons diu, no representen els metges i que acaben condicionant les seves condicions laborals sense haver negociat directament amb el col·lectiu.
Reivindicació d'un conveni propi
La representant sindical ha denunciat que el govern espanyol pretén aprovar un estatut marc per a tots els treballadors sense tenir en compte l’especificitat de la professió mèdica. Per això, Metges de Catalunya reclama un conveni mèdic propi per negociar unes condicions laborals adaptades. “Tenim la nostra professió, la nostra formació i la nostra forma de treballar”.
Entre els punts que rebutgen, Castrillo ha assenyalat una jornada laboral de 45 hores setmanals obligatòries i el manteniment de les guàrdies de 24 hores. Segons ha advertit, es tracta d’un model que les noves generacions “evidentment no assumeixen” perquè és “antinatural” i fa “impossible” la conciliació. "A mi no m'agradaria que un cirurgià m'operés després de treballar durant vint hores", lamenta.
També ha denunciat la sobrecàrrega laboral, la manca de finançament i un sistema “molt burocratitzat” que, a parer seu, no respon a la realitat de professions com la mèdica, però tampoc a la d’altres col·lectius mobilitzats aquests dies.
Pel que fa a l’estat d’ànim del sector, Castrillo ha advertit que no pensen abandonar les protestes. “El govern es pensa que ens cansarem i no ens cansarem. Continuarem protestant fins que es vulguin parlar amb nosaltres, negociar amb nosaltres directament”, ha assegurat.
A més, ha criticat que els facultatius es trobin atrapats entre administracions. Segons ha explicat, la consellera els remet a Madrid perquè considera que són qüestions estatals, mentre que des de Madrid els diuen que són competència de la Generalitat. “Ningú s’acaba sentant a parlar amb nosaltres”, ha conclòs.
Aquest divendres també hi ha convocada una altra jornada de vaga per part del sindicat a Catalunya, mentre que a nivell estatal s'ha convocat durant tota la setmana i es preveu que les mobilitzacions continuïn de forma setmanal en els propers mesos.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge