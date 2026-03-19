Queralbs regula l’accés al Puigmal, Núria i Coma de Vaca a partir del 3 d’abril

La regulació afectarà a Fontalba, on hi haurà reserva prèvia per a 60 vehicles i pagament de 5 euros, i a Daió, on l’entrada costarà 5 euros fins a omplir 44 places

Imatge d'arxiu del santuari de Núria nevat. / ACN

Jesús Badenes

Queralbs

Queralbs activarà a partir del 3 d’abril la regulació de l’accés motoritzat als paratges de Fontalba i Daió, dos punts clau per arribar a peu a espais molt freqüentats del Ripollès. La mesura afecta, d’una banda, una de les portes més utilitzades per pujar al Puigmal i anar cap a la vall de Núria caminant i, de l’altra, un dels accessos més concorreguts cap a les gorges del Freser i Coma de Vaca.

La regulació, impulsada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i l’Ajuntament de Queralbs, començarà coincidint amb els primers dies festius de Setmana Santa. Segons la informació oficial, també es tornarà a aplicar pel pont de l’1 de maig, per la segona Pasqua i, més endavant, de manera continuada els caps de setmana a partir del 6 i 7 de juny.

En el cas de Fontalba, l’accés quedarà limitat a 60 vehicles i caldrà fer reserva prèvia. El preu serà de 5 euros per vehicle i dia. A Daió, en canvi, no hi haurà reserva anticipada: l’entrada també costarà 5 euros, però el pagament es farà in situ i només es permetrà l’accés mentre hi hagi lloc a l’aparcament habilitat, amb capacitat per a 44 vehicles.

Dos accessos molt utilitzats

La mesura posa ordre en dos punts de sortida molt coneguts pels visitants, tot i que els noms de Fontalba i Daió siguin més habituals entre la població local. El primer és una de les vies més freqüentades per enfilar el Puigmal o arribar a la vall de Núria a peu. El segon concentra bona part dels vehicles que busquen l’entrada a les gorges del Freser i a la vall de Coma de Vaca.

Notícies relacionades i més

Segons els responsables de la regulació, l’objectiu és contenir la pressió sobre aquests espais, ordenar l’afluència i facilitar la resposta en cas d’emergència.

  1. «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
  2. Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
  3. El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
  4. Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
  5. Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
  6. Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
  7. Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
  8. Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge

Blanes reconeix dos comerços històrics: Casa Ros de 1919 i Pastisseria Gallostra de 1944

Blanes reconeix dos comerços històrics: Casa Ros de 1919 i Pastisseria Gallostra de 1944

La Universitat de Girona tindrà un pressupost de 140,3 milions d’euros el 2026

La Universitat de Girona tindrà un pressupost de 140,3 milions d’euros el 2026

Vídeo | Caos viari a l'entorn de l'àrea urbana de Girona per les mobilitzacions dels docents

Un informe exculpa càrrecs electes o treballadors de Santa Coloma en la sentència pels terrenys dels Saioners

Un informe exculpa càrrecs electes o treballadors de Santa Coloma en la sentència pels terrenys dels Saioners

Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa "per a les emergències"

Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa "per a les emergències"

La notària alacantina María Cristina Clemente desmunta el "truc" per evitar l’impost de successions: "No menjar per haver menjat"

La notària alacantina María Cristina Clemente desmunta el "truc" per evitar l’impost de successions: "No menjar per haver menjat"

Lloret de Mar pacificarà l'avinguda de Just Marlés a les nits durant una setmana com a prova pilot

Lloret de Mar pacificarà l'avinguda de Just Marlés a les nits durant una setmana com a prova pilot

Un projecte espanyol aconsegueix capturar fins al 98% de l’amoníac produït per les granges i convertir-lo en fertilitzant per al camp

Un projecte espanyol aconsegueix capturar fins al 98% de l’amoníac produït per les granges i convertir-lo en fertilitzant per al camp
