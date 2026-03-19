Queralbs regula l’accés al Puigmal, Núria i Coma de Vaca a partir del 3 d’abril
La regulació afectarà a Fontalba, on hi haurà reserva prèvia per a 60 vehicles i pagament de 5 euros, i a Daió, on l’entrada costarà 5 euros fins a omplir 44 places
Queralbs activarà a partir del 3 d’abril la regulació de l’accés motoritzat als paratges de Fontalba i Daió, dos punts clau per arribar a peu a espais molt freqüentats del Ripollès. La mesura afecta, d’una banda, una de les portes més utilitzades per pujar al Puigmal i anar cap a la vall de Núria caminant i, de l’altra, un dels accessos més concorreguts cap a les gorges del Freser i Coma de Vaca.
La regulació, impulsada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i l’Ajuntament de Queralbs, començarà coincidint amb els primers dies festius de Setmana Santa. Segons la informació oficial, també es tornarà a aplicar pel pont de l’1 de maig, per la segona Pasqua i, més endavant, de manera continuada els caps de setmana a partir del 6 i 7 de juny.
En el cas de Fontalba, l’accés quedarà limitat a 60 vehicles i caldrà fer reserva prèvia. El preu serà de 5 euros per vehicle i dia. A Daió, en canvi, no hi haurà reserva anticipada: l’entrada també costarà 5 euros, però el pagament es farà in situ i només es permetrà l’accés mentre hi hagi lloc a l’aparcament habilitat, amb capacitat per a 44 vehicles.
Dos accessos molt utilitzats
La mesura posa ordre en dos punts de sortida molt coneguts pels visitants, tot i que els noms de Fontalba i Daió siguin més habituals entre la població local. El primer és una de les vies més freqüentades per enfilar el Puigmal o arribar a la vall de Núria a peu. El segon concentra bona part dels vehicles que busquen l’entrada a les gorges del Freser i a la vall de Coma de Vaca.
Segons els responsables de la regulació, l’objectiu és contenir la pressió sobre aquests espais, ordenar l’afluència i facilitar la resposta en cas d’emergència.
