Sant Ferriol carrega contra la Generalitat per la falta d'ajudes davant els danys de la ventada
Albert Fàbrega, alcalde de Sant Ferriol, denuncia la incapacitat del consistori per assumir les inversions necessàries en gestió forestal amb recursos propis, reclamant suport a la Generalitat
L’Ajuntament de Sant Ferriol ha carregat contra la Generalitat per la falta d’ajudes per fer franges de protecció i neteges forestals en un moment en què la ventada dels últims dies encara deixa arbres trencats prop de carreteres i camins del municipi.
L’alcalde, Albert Fàbrega (CM-Junts), assegura que el consistori fa temps que reclama suport per retirar arbres que ja presentaven mal estat i per actuar als boscos del terme, però que aquestes ajudes no arriben. Segons defensa, un ajuntament petit com Sant Ferriol no té capacitat per assumir inversions d’aquest abast només amb recursos propis.
La preocupació se centra especialment a la zona est del municipi, en àmbits com Juià, Sant Ferriol d’Ossinyà, el Sagrat Cor, la Miana i cap a Jircós i Sales de Llierca, on el consistori situa part dels efectes de la ventada.
Risc d’incendi i visita tècnica prevista
Fàbrega adverteix que aquest sector és especialment sensible també de cara al risc d’incendi i defensa que la prevenció hauria de ser prioritària a escala comarcal. Segons l’Ajuntament, responsables de la Generalitat tenen previst visitar la zona afectada i tècnics forestals hi faran una inspecció per valorar què s’hi pot fer.
Malgrat això, el municipi sosté que el problema de fons continua sent la manca d’una política de gestió forestal sostinguda i amb recursos. L’alcalde també remarca que els propietaris forestals tenen responsabilitats, però insisteix que l’administració hauria de liderar un pla més eficient.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona