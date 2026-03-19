El Santa Caterina i la Xarxa de Salut Mental ofereixen 25 places per a nous sanitaris residents
L'hospital va oferir aquest dimecres una jornada de portes obertes per a futurs professionals en formació
L’Institut d’Assistència Sanitària va fer aquest dimecres la jornada de portes obertes, adreçada als futurs residents interessats en la formació sanitària especialitzada que ofereix la institució, amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta docent i les característiques de la formació en les diferents especialitats.
Per al curs 2026-2027, l’IAS compta amb una oferta de 25 places per a residents: 4 en psiquiatria d’adults, 1 en psiquiatria infantil, 3 en psicologia clínica, 5 en infermeria en salut mental, 2 en llevadores, 6 en medicina de família i 4 en infermeria de família en rotació a l’hospital Santa Caterina.
Durant la jornada, la cap d’Estudis de l’IAS, Cristina Gisbert, va oferir una visió global del funcionament del centre i del desenvolupament de la formació sanitària especialitzada, i posteriorment es va dur a terme una visita guiada per grups d’especialitats als diferents dispositius del Parc Hospitalari Martí i Julià, on els participants van poder conèixer de primera mà els espais i recursos disponibles. Els futurs residents també van tenir l’oportunitat de resoldre dubtes i intercanviar impressions amb la cap d’estudis, membres de la Comissió de Docència, tutors de les diferents especialitats i residents en actiu, que han compartit la seva experiència.
L’IAS disposa de diferents unitats docents per a la formació d’especialistes i té conveni de col·laboració amb universitats, centres d’ensenyament i entitats de recerca a tot Catalunya. L’IAS està acreditat per part del Ministeri de Sanitat i Política Social com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental i d'Obstetrícia i Ginecologia.
L’any 1996, l’organització ja va ser acreditada pel Ministeri d’Educació i Ciència per a la formació d’especialitat en Psiquiatria; l’any 1998, per a la formació de Psicòlegs Clínics; l’any 2000, per a la formació en Infermeria en Salut Mental; l’any 2007 per impartir l’especialitat de llevadores, el 2009, per a la formació de metges de família en rotació hospitalària, i el 2023 per a la formació especialitzada en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència. Des que els diferents dispositius han estat acreditats, s’han format a l’IAS més de dos-cents professionals.
