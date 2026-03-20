El Consorci de l’Alta Garrotxa celebra 25 anys amb la inauguració del Centre d’Interpretació a Sadernes
El nou equipament, finançat per la Diputació de Girona i la Generalitat, busca ordenar l'entrada al territori i fomentar la corresponsabilitat amb els visitants.
L’Alta Garrotxa té des d’ahir un nou punt de rebuda i interpretació a la Rectoria de Sadernes, a Sales de Llierca. El Consorci de l’Alta Garrotxa va aprofitar la commemoració dels seus 25 anys per inaugurar el nou Centre d’Interpretació i Acollida, un equipament pensat per millorar la informació als visitants, reforçar l’educació ambiental i ordenar millor l’ús públic d’un espai natural que, segons el mateix organisme, rep cada vegada perfils més diversos d’usuaris.
El nou equipament obre en un lloc que ja és porta d’entrada habitual al massís. La clau no és només que s’hi hagi habilitat una exposició permanent amb materials museogràfics i recursos interpretatius, sinó el paper que el Consorci li assigna a partir d’ara: convertir-lo en un espai de referència per explicar els valors naturals, paisatgístics i socials de l’Alta Garrotxa i, alhora, millorar l’acollida dels visitants. Això vol dir que la nova infraestructura vol anar més enllà de la funció expositiva.
Segons la informació facilitada pel Consorci, el centre ha de servir per reforçar la informació al visitant, millorar la gestió de l’ús públic i apuntalar un model de conservació basat en el coneixement i la corresponsabilitat.
Ordenar millor l'entrada al territori
En un espai natural especialment sensible a la pressió humana en alguns punts i èpoques de l’any, el moviment té una lectura clara: ordenar millor l’entrada al territori i explicar-lo abans de trepitjar-lo.
L’acte d’inauguració, celebrat ahir, també va tenir una dimensió institucional. El Consorci hi va commemorar el seu quart de segle de trajectòria i hi van participar, entre d’altres, el president de l’ens, Xavier Guitart; l’alcalde de Sales de Llierca, Miquel Palomeras; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; i el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal.
Després dels parlaments i del repàs als 25 anys d’història del Consorci, els assistents van visitar el nou centre i van fer una plantada simbòlica d’un arbre davant la rectoria. Durant la jornada també es va recordar l’anterior president de l’organisme, Santi Reixach.
El centre s’ha finançat principalment amb aportacions de la Diputació de Girona, a través del servei de Medi Ambient i del de Programes Europeus amb el projecte Riunatur, i amb el suport de la Generalitat, que ha permès la compra de l’edifici.
Subscriu-te per seguir llegint
