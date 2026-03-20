Banyoles estrena un comptador de bicicletes a l’Estany
L’aparell ha registrat en 17 dies el pas de gairebé 14.000 bicicletes i patinets
L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat un comptador de bicicletes ubicat al carril bici del front d’estany, en un punt que és un eix de la xarxa ciclable de la ciutat amb itineraris que porten a les escoles de la Draga i Casa Nostra, a l’Institut Pere Alsius, a la principal connexió entre l’Estany i el centre de la ciutat, a les instal·lacions del Club Natació Banyoles, i com no, als mateixos usuaris que fan la volta a l’Estany.
Les dades enregistrades en aquests primers dies de funcionament revelen que fins ahir hi han passat 14.000 bicicletes amb una mitjana de 800 diàries. També s’ha pogut constatar que hi ha més usuaris durant els dies laborables i que es pot atribuir a l’alt ús d’usuaris que van als centres educatius i la gran quantitat d’usuaris que hi ha a la ciutat. El regidor de Polítiques Mediambientals i Batlle d’Aigües, Albert Tubert, va afirmar que “aquest comptador servirà per demostrar el gran ús de la bicicleta a Banyoles i també de donar-li un sentit pedagògic per animar a la gent a utilitzar la bicicleta com el mitjà més còmode per moure’s per la ciutat”.
Una segona actuació és la instal·lació, al costat de la riera de Canaleta, d’un punt d’atenció pels usuaris que passen per la Via Verda Girona-Olot. En aquest espai s’hi ha col·locat una taula de pícnic, un kit d’autoreparació de bicicletes i una senyalització dels atractius de la ciutat amb l’objectiu de convidar els ciclistes a desviar-se cap al centre de la ciutat per aprofitar el potencial del cicloturisme. Aquestes dues actuacions, que s’han finançat amb el Fons Next Generation, han costat uns 30.000 euros i formen part dels més de 500.000 euros que Banyoles ha invertit en els darrers anys a la xarxa ciclable de la ciutat.
