Veïns de Campelles segueixen sense serveis quatre dies després de la ventada

Les fortes ratxes de vent, que van arribar als 130 km/h a Campelles, van provocar danys en el mobiliari urbà i van aïllar el veïnat del Baell, afectant la telefonia i internet

La GIV-4714 a Campelles, era l’única via de la xarxa viària de la Diputació de Girona que encara continuava afectada pels efectes del vent. / Diputació de Girona

Jesús Badenes

Campelles

Campelles continua recuperant-se del temporal de vent d’aquesta setmana i encara té punts del municipi amb serveis bàsics afectats. Segons va explicar l’alcaldessa, Judit Cornellà, quatre dies després de l’episodi encara hi ha usuaris sense telefonia o internet, i en algunes zones també persisteixen problemes amb l’aigua.

El municipi va patir ratxes de fins a 130 quilòmetres per hora, amb arbres caiguts, teules despreses i danys en elements del mobiliari urbà. L’impacte del vent es va notar en diversos punts del terme, amb afectacions que encara condicionen la tornada completa a la normalitat.

Un dels episodis més destacats es va viure al veïnat del Baell, que va quedar aïllat durant hores. Tot i que els accessos ja s’han anat reobrint, els efectes del temporal no s’han resolt del tot i el municipi continua pendent de recuperar del tot els serveis que encara fallen.

La prioritat, restablir els serveis

Cornellà va explicar que ara mateix la feina se centra a deixar Campelles en condicions i a recuperar completament els serveis essencials. El focus, segons va assenyalar, és garantir que la llum, el telèfon i la resta de subministraments funcionin amb normalitat abans d’entrar en una altra fase.

JUdit Cornellà, alcaldessa de Campelles / Consell Comarcal del Ripollès

Mentrestant, hi ha una part dels desperfectes que ja recau en particulars. Segons va detallar l’alcaldessa, el vent ha deixat danys en jardins, tanques, finestres, plaques solars i teulades, en un escenari que obliga ara molts veïns a afrontar també reparacions a les seves propietats.

Incidència encara oberta

L’alcaldessa va admetre, a més, que un cop estiguin garantits la llum, el telèfon i la resta de serveis serà el moment de demanar explicacions sobre per què encara hi ha punts sense cobertura o connexió dies després del temporal. De moment, però, la incidència continua oberta i el municipi encara treballa per recuperar del tot la normalitat després d’un episodi de vent que ha deixat rastre.

