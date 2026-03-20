Metges de Catalunya constata un augment del seguiment de la vaga a Girona
Almenys mig miler de facultatius es manifesta per Barcelona per reclamar un conveni propi i millores laborals
Almenys mig miler de persones s'han concentrat aquest divendres al matí a l'Hospital del Mar de Barcelona per manifestar-se en la novena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre -la segona aquesta setmana, en una protesta que té previst arribar al Parlament i confluir amb la mobilització dels docents.
De forma paral·lela, la vaga també esta convocada tota la setmana per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics.
Pel que fa al seguiment, el sindicat constata un augment de participació a Girona respecte a aquest dijous. Concretament, el seguiment ha sigut del 32%, vuit punts més que ahir. El percentatge ha sigut del 40% a Barcelona, un 29% a Tarragona i un 26% a Lleida. Per àmbit assistencial, xifren en un 39% el seguiment a l’atenció primària i en un 30% als hospitals.
Per altra banda, el Departament de Salut xifra el seguiment global en un 6,7%.
Reclam d'una negociació directa
Segons recull ACN, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha alertat que el conflicte "no es tancarà fins que no hi hagi una negociació directa i real amb l'administració per millorar un dels pilars bàsics de l'estat del benestar". Ha lamentat que, ara per ara, el Govern "fa com si sentís ploure" a les protestes al carrer, no només dels metges sinó també dels docents. "En el cas del col·lectiu mèdic no s'ha assegut a negociar, per molt que hi hagi consellers i conselleres que s'entestin a dir-ho, no és cert", ha manifestat.
El secretari general del sindicat convocat ha alertat que si no hi ha una negociació per aplicar millores, el sistema sanitari "acabarà col·lapsat com Rodalies". "Un dia passarà si no hi posem remei", ha insistit.
Lleonart ha recriminat al Govern no haver fet "cap gest" per mirar de solucionar el conflicte i ha assegurat que això només vol dir una cosa: "més mobilitzacions i més pressió".
