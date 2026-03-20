Olot activa l’equip tècnic del Pla de Barris per millorar el nucli antic
El ple aprova per unanimitat l’actualització del programa del Pla de Barris després de la resolució definitiva dels ajuts, amb un projecte de 25 milions i 53 accions previstes fins al 2030
Olot ha aprovat per unanimitat l’estructura tècnica que ha de permetre desplegar la millora del nucli antic. El pas arriba després que, segons va explicar al ple Imma Muñoz, regidora de Barris, el 2 de març s’emetés la resolució definitiva de la subvenció del Pla de Barris i Viles.
En aquesta convocatòria, la ciutat ja havia entrat amb el projecte més ben valorat de tot Catalunya. La proposta preveu una inversió global de 25 milions d’euros, dels quals 15 milions els aportarà la Generalitat.
La regidora Muñoz va justificar l’actualització perquè, segons va dir, la resolució definitiva “consolida d’una manera definitiva aquest escenari per l’execució de fet del Pla de Barris del nucli antic” i obliga a adequar la gestió i els recursos humans a les exigències reals del desplegament.
Perfils diversos i un model flexible
La nova estructura preveu perfils de direcció, de línia tècnica i també d’administració i personal de suport, amb un model flexible per incorporar reforços, reorganitzar funcions o cobrir substitucions a mesura que avanci l’execució.
La clau és que el projecte ja té finançament assegurat i volum. L’Ajuntament d’Olot va anunciar el 23 de desembre de 2025 que el Projecte de Regeneració del Nucli Antic havia obtingut la millor puntuació d’una convocatòria amb 83 municipis de 30 comarques.
Més de 50 accions en quatre anys
La memòria planteja una intervenció entre 2026 i 2030, amb 53 accions, de les quals 29 són innovadores, i amb l’objectiu de revitalitzar el centre històric en termes d’habitatge, comerç, cultura i espai públic.
El document, a més, és fruit d’un treball d’un any i mig liderat per l’equip d’Itziar González Virós, amb la participació de més d’un miler de persones i l’acord de tots els grups polítics.
El programa municipal del Pla de Barris ja havia passat pel ple el 19 de juny de 2025, quan es van crear tres llocs de treball vinculats al projecte —geògraf, arquitecte tècnic i auxiliar administratiu— i el 22 de gener d’aquest any ja se n’havia aprovat una ampliació.
De fet, aquell mateix gener l’Ajuntament ja havia presentat la primera actuació del pla i havia situat el projecte com una operació de ciutat amb 25 milions d’euros previstos per als cinc anys següents.
Aprovat per unanimitat
El punt va rebre el suport de tots els grups. Jordi Rubio, d’Activem Olot, va avalar una estructura que, al seu entendre, ha de permetre desencallar i executar bé el projecte. Jordi Gasulla, portaveu de la CUP-PA, també va anunciar el vot a favor, però va reclamar que l’encaix de funcions i perfils es tracti a la comissió de la Relació de Llocs de Treball per evitar tensions internes. El tinent d’alcalde Josep Quintana Caralt va situar aquest moviment en una fase ja més concreta del desplegament, i l’alcalde Agustí Arbós Torrent va tancar el debat sotmetent el punt a votació, que va prosperar per unanimitat.
Amb aquest acord, Olot fa un pas menys visible que una obra, però imprescindible perquè les obres, les rehabilitacions i els canvis acabin arribant. El Pla de Barris del nucli antic ja no és només una memòria ben puntuada ni una subvenció concedida: a partir d’ara, la ciutat entra en la fase en què haurà de demostrar si és capaç de convertir els 25 milions, les 53 accions i el consens polític en resultats tangibles al centre històric.
