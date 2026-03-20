L'Ajuntament d'Olot aprova una modificació de crèdit de 2,5 milions d'euros per a paviments, enllumenat i esports
El consistori olotí invertirà en la compra de patrimoni natural, el projecte del riu Fluvià, la renovació de l’antic Cinema Colon i l’adquisició de la xarxa d’aigua de les Glèies
El ple d’Olot va aprovar ahir la primera modificació de crèdit del pressupost 2026, valorada en 2.502.408,31 euros, per reforçar actuacions al carrer, renovar equipaments esportius, modernitzar l’administració i ampliar el suport a entitats. Del total, segons va defensar el govern municipal, un 40% es va reservar a actuacions del dia a dia de la ciutat.
La part més visible del paquet passa per l’espai públic. L’Ajuntament hi va afegir 200.000 euros per a paviments, de manera que el Pla d’Asfalts arriba als 500.000 euros, i va reservar 200.000 euros més per a millores d’enllumenat públic.
La modificació també incorpora 75.168,90 euros per a compra de patrimoni natural, 45.000 euros per a un projecte integral a l’entorn del riu Fluvià, 91.633,29 euros per a la renovació del pas de l’antic Cinema Colon i 115.000 euros per adquirir l’únic tram privat de la xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat.
Més inversió en equipaments esportius
El segon gran bloc és l’esport. El ple va donar llum verda a 431.906 euros per a millores al pavelló de la Pollancreda i a 40.000 euros per completar la reforma dels vestidors del camp de futbol de Sant Roc, una actuació que arriba als 180.000 euros.
Segons el govern, aquest estiu també es preveu actuar a la il·luminació de l’Estadi Municipal i a la piscina exterior. A més, la modificació reserva 123.800 euros per donar suport a activitats esportives, culturals, cíviques i de gent gran impulsades per entitats de la ciutat.
Activem Olot hi vota a favor
El debat va tornar a evidenciar diferències de criteri entre els grups, tot i que sense un rebuig frontal al gruix de les actuacions. Activem Olot va votar a favor.
El seu regidor, Jordi Rubio, va justificar el suport recordant que hi ha partides acordades amb el govern, com les millores al riu, l’asfaltatge, la il·luminació o actuacions esportives, i va resumir la seva posició amb una frase clara: “qui es beneficiarà seran els veïns i veïnes d’Olot i entitats i clubs esportius”.
El PSC i la CUP s’abstenen
El PSC, en canvi, es va abstenir. La regidora Marina Alegre va admetre que dins la modificació “hi ha bastantes actuacions que compartim”, com les inversions a l’espai públic, la modernització informàtica o les millores esportives vinculades al pla de xoc de la Generalitat.
Tanmateix, va retreure al govern que torni a portar una modificació rellevant pocs mesos després d’haver aprovat el pressupost i va tancar la seva intervenció advertint que “hi ha alguna partida d’aquesta modificació amb la que no estem d’acord i no es poden votar separadament”, motiu pel qual el grup es va abstenir.
La CUP també va optar per l’abstenció, però amb un discurs més dur sobre la part tecnològica de l’expedient. El regidor Jordi Gasulla va assegurar que “el paquet més important d’aquesta modificació és el d’informàtica, set-cents mil euros, i no s’ha ni informat, ni debatut, ni treballat amb l’oposició”.
Tot i això, els cupaires sí que van reivindicar que dues propostes seves acabin tenint reflex pressupostari, com la compra d’espais a la Moixina i els punts menstruals. En el tram final, Gasulla va resumir la posició del grup així: “estem d’acord amb algunes partides, com veuen, però no podem aprovar una modificació d’aquesta magnitud”.
Amb aquest escenari, la modificació va tirar endavant amb els vots favorables del govern i d’Activem Olot, mentre que PSC i CUP es van abstenir. El ple també va servir perquè el govern defensés que la proposta es finança sense incrementar l’endeutament municipal i que combina inversions visibles, com carrers i equipaments, amb d’altres menys aparents però estratègiques, com la modernització tecnològica de l’Ajuntament.
