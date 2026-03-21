Llívia renova la xarxa d'aigua del pavelló per prevenir la legionel·losi
Els informes de DipSalut, des de 2021, havien alertat que l’aigua sanitària del poliesportiu no complia amb els requisits necessaris
Miquel Spa
L’Ajuntament de Llívia ha destinat una inversió de 67.604 euros a la remodelació de la xarxa d’aigua del pavelló municipal, amb l’objectiu de garantir un servei més segur i complir amb la normativa de qualitat i seguretat sanitària. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a dues subvencions: 20.000 euros de la Diputació de Girona, a través del programa DipSalut, i 45.000 euros del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, que ha inclòs l’equipament en el seu pla de xoc per a actuacions urgents en infraestructures municipals.
Els informes de DipSalut, des de 2021, havien alertat que l’aigua sanitària del pavelló no complia amb els requisits necessaris per evitar el risc de legionel·losi, una malaltia infecciosa causada pel bacteri Legionella, que es pot transmetre quan es respira aire contaminat per aerosols d’aigua. Aquesta situació havia posat en alerta les autoritats sanitàries, ja que l’equipament esportiu no estava en condicions per garantir la seguretat dels usuaris. Aquests informes també van incloure recomanacions per millorar la infraestructura, a les quals es va donar resposta ràpida des de l’Ajuntament.
En resposta a la situació, l’equip de govern de Llívia ha actuat de manera immediata i ha completat una remodelació integral de la xarxa d’aigua del pavelló. Les obres han inclòs la substitució de termos i aixetes, així com la instal·lació de nous sistemes als vestidors. Tots els nous accessoris són termostàtics i disposen de temporitzadors per garantir un ús més segur i eficient de l’aigua. A més, aquestes reformes han estat dissenyades per reduir al màxim el risc de legionel·losi i adaptar les instal·lacions a la normativa sanitària vigent.
Els bacteris del gènere Legionella, que poden viure en ambients aquàtics com els dipòsits d’aigua, les canonades o els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària, representen un perill per la salut pública. La seva transmissió es produeix quan s'inhalen aerosols contaminats, un risc que ha estat abastament documentat en diversos espais públics i privats. Per això, la Generalitat i la Diputació de Girona han fet un seguiment continu de les instal·lacions municipals de Llívia, incloent-hi també l’escola i la llar d’infants, per garantir la correcta qualitat de l’aigua i evitar la propagació de la legionel·losi, segons ha argumentat l'Ajuntament.
Aquesta actuació forma part de l’estratègia de salut pública del municipi, que inclou una vigilància epidemiològica constant i la gestió sanitària de les instal·lacions de risc. Amb la remodelació del pavelló, l’Ajuntament de Llívia no només ha millorat la seguretat dels usuaris de l’equipament esportiu, sinó que també ha assegurat el compliment de les normatives per evitar futurs riscos per a la salut pública.
Amb aquest conjunt d’actuacions, Llívia reafirma el seu compromís amb la seguretat i el benestar dels seus veïns, seguint les directrius establertes per les autoritats sanitàries i garantint un espai més segur per a la comunitat.
