Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Olot aquesta matinada
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home que aquesta matinada ha estat localitzat sense vida a la via pública a Olot i que, a hores d’ara, encara no ha pogut ser identificat.
Segons ha informat la policia catalana, l’avís s’ha rebut cap a les dues de la matinada, quan s’ha alertat de la presència d’una persona estesa a terra.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos, de la Policia Local d’Olot i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort i hi han apreciat signes de violència.
Identificar la víctima
La investigació l’assumeix la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona, que treballa per identificar la víctima i aclarir en quines circumstàncies s’ha produït el succés.
El cas està sota secret d’actuacions, de manera que de moment no han transcendit més detalls sobre l’home mort ni sobre les possibles causes de la mort.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis