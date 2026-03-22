Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Olot aquesta matinada

Un home va ser trobat sense vida a la via pública d'Olot aquesta matinada, fet que ha portat els Mossos d'Esquadra a iniciar una investigació per homicidi

Mossos, en una foto d'arxiu

Mossos, en una foto d'arxiu / El Periódico

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Olot

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home que aquesta matinada ha estat localitzat sense vida a la via pública a Olot i que, a hores d’ara, encara no ha pogut ser identificat.

Segons ha informat la policia catalana, l’avís s’ha rebut cap a les dues de la matinada, quan s’ha alertat de la presència d’una persona estesa a terra.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos, de la Policia Local d’Olot i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort i hi han apreciat signes de violència.

Identificar la víctima

La investigació l’assumeix la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona, que treballa per identificar la víctima i aclarir en quines circumstàncies s’ha produït el succés.

El cas està sota secret d’actuacions, de manera que de moment no han transcendit més detalls sobre l’home mort ni sobre les possibles causes de la mort.

