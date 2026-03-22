Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas

El cos de Bombers va activar una unitat del GRAE per rescatar a la muntanya una parella, que va ser acompanyada fins al seu cotxe a Joanetes

La parella va ser acompanyada fins al seu cotxe / Bombers de la Generalitat

Jesús Badenes

La Vall d'en Bas

Els Bombers van rescatar aquest dissabte a la nit dos excursionistes que s’havien desorientat després de pujar al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas. L’avís es va rebre a les 21.51 hores i el cos va activar una unitat del GRAE, que els va localitzar en bon estat i els va acompanyar fins al vehicle, a Joanetes.

Cos: Segons la informació facilitada durant el servei, els excursionistes eren una parella, de 25 i 26 anys, veïns de Barcelona. Tots dos tenien fred, però no van necessitar atenció sanitària.

Els efectius els van trobar després que alertessin que s’havien perdut un cop feta l’ascensió. Concretament, el dispositiu es va centrar a localitzar-los de nit en l’entorn del Puigsacalm, una de les zones excursionistes més freqüentades de la Garrotxa.

Acompanyats fins al cotxe

Un cop amb ells, els Bombers els van acompanyar fins al cotxe que tenien a Joanetes. Això vol dir que el servei es va poder tancar sense ferits i sense necessitat de trasllat mèdic.

Finalment, el rescat es va resoldre sense complicacions greus i amb els dos excursionistes fora de perill després de la intervenció nocturna a la muntanya.

