Augmenta el suport a l'alumnat amb trastorns mentals greus de les comarques gironines
Cinc noves Aules Integrals de Suport oferiran una atenció temporal, integral i intensiva a l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria
Cinc noves Aules Integrals de Suport (AIS) s’han afegit aquest curs a les que ja hi havia a la demarcació de Girona per donar resposta a l’augment de la demanda i a la necessitat de reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a trastorns mentals o de conducta.
Amb aquesta ampliació, el territori passa a disposar de 10 AIS. Les cinc noves aules que han iniciat el seu funcionament aquest curs 2025-2026 estan ubicades a l’Escola Doctor Carulla (Arbúcies), l’Institut Serrallarga (Blanes), l’Institut Vicens Vives (Girona), l’Institut Frederic Martí i Carreras (Palafrugell), i l’Institut Abat Oliba de Ripoll.
En el seu conjunt, les 10 AIS ja han atès 49 alumnes, una xifra que suposa pràcticament el doble respecte al curs anterior.
Les Aules Integrals de Suport (AIS) són un recurs especialitzat ubicat en centres educatius ordinaris dirigit a alumnat en edat d’escolarització obligatòria. Són infants o joves que necessiten un suport intensiu temporal per el benestar personal suficient per retornar al seu context escolar ordinari.
Proporcionen una resposta educativa i terapèutica coordinada gràcies a la col·laboració entre el Departament d’Educació i Formació professional i el Departament de Salut, dins del Programa de Suport, amb equips interdisciplinaris formats per professionals d’ambdós àmbits. Cada aula AIS disposa d’un equip estable integrat per professionals del Departament d’Educació i Formació Professional, amb una mestra especialista de suport intensiu als centres de primària, i orientadors educatius als centres de secundària a més d’una educadora.
Per part del Departament de Salut s’hi aporten un terapeuta ocupacional, un psicòleg clínic o un psiquiatre, que treballen conjuntament per afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat, el seu benestar emocional i la seva progressiva reincorporació a l’escola ordinària. Concretament, a les comarques gironines, són els professionals especialitzats de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions que fan les intervencions.
Millorar la regulació emocional i conductual
L’objectiu principal de les AIS és millorar la regulació emocional i conductual, afavorir la participació positiva en el context escolar, desenvolupar habilitats socials i d’autocontrol, i dotar l’alumnat d’estratègies que li permetin conviure i aprendre en entorns educatius ordinaris amb les màximes garanties d’èxit.
El funcionament de les AIS es regeix mitjançant comissions tècniques de seguiment i anàlisi de caràcter interdisciplinari, en què participen representants dels centres educatius, dels serveis educatius i dels serveis de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). En aquestes comissions es fa el seguiment individualitzat de cada alumne, es valoren possibles noves incorporacions i es planifica, quan escau, la sortida gradual del recurs.
L’estada a l’AIS té una durada màxima orientativa de dos anys, tot i que cada cas es valora de manera individualitzada. L’assistència de l’alumnat es combina amb la seva escolaritzió ordinària, habitualment entre dos i tres dies per setmana, en coordinació i treball colaboratiu amb els centres educatius de referència de l’alumnat i les famílies. Les AIS s’organitzen per grups d’entre 4 i 6 alumnes.
Aquestes noves aules consoliden l’aposta per un model d’escola inclusiva, capaç de donar resposta a la diversitat de necessitats de l’alumnat mitjançant recursos especialitzats, coordinació interprofessional i treball conjunt amb les famílies.
La mesura s’emmarca en els principis recollits a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que estableix la universalitat, la inclusió escolar, la cohesió social i la garantia d’igualtat d’oportunitats com a eixos fonamentals del sistema educatiu català. Així mateix, dona compliment al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis
- Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas