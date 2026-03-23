Banyoles amplia el Carnet +65 a les persones amb discapacitat
A més dels majors de 65 anys empadronats al municipi, a partir d’ara també poden sol·licitar aquest carnet les persones que tinguin una discapacitat de més del 65%
L’Ajuntament de Banyoles ha ampliat el Carnet Municipal de la Gent Gran, conegut popularment com a Carnet +65, a les persones empadronades al municipi que tinguin una discapacitat superior al 65%. Aquest document permet que les persones que el tinguin puguin desplaçar-se, gratuïtament, pel municipi a través del servei de bus interurbà que ofereix TEISA.
L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, destaca que “aquest carnet es va posar en marxa per incentivar el transport públic interurbà entre els majors de 65 anys" i assenyala que "és un pas més a donar accessibilitat al transport públic interurbà també a un altre sector de la població vulnerable”.
Fins ara a les persones empadronades a Banyoles, en complir els 65 anys, se’ls hi fa arribar una carta amb aquest carnet. Les persones amb discapacitat el podran sol·licitar a través d’una instància a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o adreçant-se a l’àrea de Serveis Socials. També hauran de fer aquesta sol·licitud les persones que perdin el carnet o que el vulguin renovar i tenir-lo amb la nova imatge.
El Carnet +65 fa més de 10 anys que va entrar en funcionament i comporta que les persones que el tenen la gratuïtat de l’autobús urbà en determinades línies que gestiona TEISA.
