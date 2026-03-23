Una bicicletada solidària unirà per primera vegada les quatre províncies catalanes contra el càncer

La iniciativa organitzada per l'Associació contra el càncer es farà el 4 de juliol

Presentació del nou repte solidari contra el càncer.

Presentació del nou repte solidari contra el càncer. / Associació Contra el Càncer

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

El pròxim 4 de juliol de 2026 tindrà lloc la 1a edició de la Catalunya Bike Contra el Càncer, una iniciativa solidària impulsada per l’Associació Contra el Càncer que convida la ciutadania a pedalar per donar suport a la recerca oncològica i promoure hàbits de vida saludables. Aquesta iniciativa connecta, per primera vegada, les quatre províncies —Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona— en un esdeveniment que demostra que cada quilòmetre compta.

La Catalunya Bike Contra el Càncer és un projecte solidari que neix amb l’objectiu de mobilitzar la societat davant el repte del càncer i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn. A través de la pràctica de la bicicleta, l’esdeveniment combina esport, solidaritat i conscienciació social.

Aquesta edició tindrà un format virtual, amb tres distàncies disponibles —10, 20 i 50 quilòmetres— perquè qualsevol persona hi pugui participar des de qualsevol punt del territori, ja sigui de manera individual o en grup. Cada participant podrà escollir el recorregut i el moment que millor s’adapti a la seva disponibilitat, i completar-lo al seu propi ritme, ja que no es tracta d’una competició.

Inscripcions obertes

Les persones que vulguin participar es poden inscriure a través de la plataforma Rock the Sport (https://bit.ly/LaCatalunyaBikeContraElCàncer) fins al 4 de maig. Amb la inscripció, rebran un mallot commemoratiu exclusiu, produït per Gobik i personalitzat amb el logotip de l’Associació Contra el Càncer. El mallot s’enviarà al domicili dels participants o es podrà recollir en diferents punts habilitats.

La iniciativa té com a finalitat mobilitzar la societat i generar conscienciació sobre el càncer, alhora que fomenta un estil de vida saludable a través de l’esport i l’ús de la bicicleta. També busca captar fons per a la recerca oncològica i per als programes de suport a pacients i familiars. El format virtual de l’esdeveniment permet, a més, trencar barreres geogràfiques i ampliar la participació ciutadana, afavorint l’equitat en salut i convertint una activitat esportiva en un moviment social amb impacte arreu del territori.

