Catalunya estrena la marca MAAC per a la mel dels apicultors catalans
Catalunya ja té una nova marca col·lectiva per identificar la mel produïda per apicultors i apicultores del país. Es diu MAAC —Mel d’Apicultores i Apicultors de Catalunya— i s’ha presentat aquest dimarts a Barcelona amb l’objectiu de donar més visibilitat a un producte que vol diferenciar-se per l’origen, la traçabilitat i la frescor. Entre les referències vinculades al segell també hi ha accent gironí, amb Dolça Abella, de Crespià, i Mel Picot i Mel La Calma, de Santa Pau.
La iniciativa està impulsada per l’Associació d’Apicultores i Apicultors de Catalunya (AAAC), que agrupa representants de sis associacions del sector, Unió de Pagesos, professionals i persones jurídiques vinculades a l’activitat apícola, amb el suport d’Agroxarxa i de la Generalitat. La idea és senzilla: que el consumidor pugui identificar amb més claredat quina mel ha estat produïda aquí i quina ofereix garanties verificables.
El moviment arriba en un moment en què el sector busca fer-se més lloc al mercat. Segons les dades facilitades durant la presentació, Catalunya produeix aproximadament 2 milions de quilos de mel l’any, però aquest volum no cobreix el consum. A més, més del 50% de la mel venuda pot ser d’importació o barrejada, una realitat que complica la traçabilitat i pressiona els productors locals, també en preu.
Traçabilitat i frescor
Els productes adherits a la marca hauran de complir un reglament tècnic i passar controls per garantir la qualitat i l’autenticitat. Segons els impulsors, el segell ha de permetre identificar una mel fresca o recent, amb millor conservació de les aromes naturals, els enzims, les propietats i les característiques organolèptiques.
Més enllà de la identificació comercial, la nova marca també vol reforçar la competitivitat dels productors locals, millorar el reconeixement de la mel de proximitat i vincular aquest consum amb la biodiversitat i el paper pol·linitzador de les abelles. Per això, el projecte es presenta també com una eina per donar més recorregut a la producció feta al país.
L’acte de presentació s’ha fet a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, presidit pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va defensar que la iniciativa obre “una nova etapa pel sector apícola català”. El segell s’inscriu dins del Pla d’Acció de la Mel 2025-2028, que, segons el Departament, es desplega en sis eixos estratègics i 39 accions concretes.
El llistat de mels adherides al segell es pot consultar al web de l’AAAC, on ja apareixen referències amb vinculació gironina. No només és una etiqueta nova, sinó un intent de fer més visible, davant del consumidor, quina mel s’ha fet aquí i en quines condicions.
