Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu

Els Mossos busquen el responsable de l'assassinat mentre avança la investigació

El jove mort a Olot, en una imatge cedida per la família.

El jove mort a Olot, en una imatge cedida per la família. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

L’home que va aparèixer mort aquest diumenge a Olot era un veí de la ciutat de 31 anys. Es deia Adrián Romero i feia vuit anys que residia a la Garrotxa. La família demana ajuda econòmica per poder afrontar les despeses funeràries i donar-li l’últim adeu.

Un testimoni el va localitzar de matinada estès a terra sense vida amb almenys una ganivetada a l'esquena al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel.

Aquest dilluns s'està practicant l’autòpsia al cadàver a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona per acabar de certificar-ne la identitat -que la família ja dona per confirmada- i les causes de la mort. Es tracta, a més, del primer crim de les comarques gironines aquest 2026.

El succés es va produir la matinada de diumenge i els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona són els encarregats d’aclarir les circumstàncies i l’autoria del crim. Tot apunta que l’atac hauria estat obra d’una persona amb qui la víctima hauria tingut una discussió i els investigadors ja n’estarien estrenyent el cercle per identificar-la i detenir-la.

Ajuda

Pel que fa a la víctima, Adrián Romero feia vuit anys que vivia a la Garrotxa, treballava en una granja i, segons la família, no havia protagonitzat mai cap problema mentre residia a la ciutat. A Olot també hi viu una familiar seva, però la seva mare resideix a Hondures, d’on Romero era originari. Precisament, la família demana ajuda econòmica per poder afrontar les despeses funeràries i perquè la mare li pugui donar l’últim adeu.

Secret d’actuacions

Cal recordar que l’home va ser localitzat diumenge cap a les dues de la matinada, quan un testimoni va alertar de la presència d’una persona estesa a terra.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Municipal d’Olot i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van confirmar la mort i hi van apreciar signes de violència.

El cas està sota secret d’actuacions.

