«És un desgast emocional no saber quan sortirà el tren»
Els talls del servei i les demores, agreujats per l’accident de Gelida de fa dos mesos i per les obres al Garraf, provoquen angoixa i resignació entre els viatgers que utilitzen el tren a les comarques gironines. Les plataformes d’usuaris de Rodalies denuncien que «tot continua igual o pitjor».
Des de Girona, Daniel denuncia el «desgast emocional» que viuen cada dia els passatgers en no saber «quan sortirà el tren». «Reus-Barcelona amb transport públic està molt lluny», lamenta també Iñaki, un usuari que es planteja canviar-se al vehicle privat.
«No puc estar amb la família perquè estic perdent el temps al tren», diu Francesca, una veïna de l’Ampolla que dorm a Barcelona algunes nits per poder treballar.
Francesca Ecca, que viatja habitualment entre l’Ampolla i Barcelona, assegura que els talls al servei l’han obligat a canviar la seva rutina laboral. «És un servei que hauria de fer servir sis vegades a la setmana i no ho puc fer servir tan sovint com m’agradaria perquè no hi ha servei», lamenta.
Iñaki, de Reus, és un defensor del tren. L’agafa un cop a la setmana per desplaçar-se a Barcelona per feina. Des de fa anys, que n’és usuari, però els retards continuats, les incidències ferroviàries i els canvis del servei per obres han fet que es plantegi abandonar aquest transport públic pel vehicle privat.
Lamenta que cada dia és una «aventura» i que no sap mai si podrà arribar a la feina puntual o tornar a casa. «Fa molts anys que viatjo i sempre sabia que si hi havia obres seria una hora més o una hora i mitja més, els retards són bastant habituals, però ara no saps exactament què és el que passarà, no saps què et trobaràs, ni si el primer tren no hi serà, ni el segon la connexió, si pararà entremig, si anirà molt lent, la informació és molt dolenta», diu.
La situació, diu, li genera «angoixa constant» i problemes d’organització familiar. «Si no puc tornar a casa hi ha d’haver algú cuidant els meus fills», explica. A més, lamenta el temps que passa als transports: «Estar constantment en el transport públic i intentant arribar a casa de diferents maneres et roba el temps que podria estar amb la meva família».
A Girona, l’AVE millora
A les comarques gironines, les plataformes d’usuaris de Rodalies denuncien que «tot continua igual o pitjor» i asseguren que ja són els mateixos maquinistes qui els informen dels motius pels quals no funciona el servei. En aquest sentit, l’administrador de la plataforma Ja n’hi ha prou de Sils, Joan Puigmartí, explica que solen trigar unes dues hores i quart per arribar a Barcelona, quan el trajecte hauria de ser només d’una hora.
«Quan arribes a l’andana no saps quan sortirà el tren», lamenta Puigmartí, que explica que el que fan els usuaris és agafar «el primer que surti, sigui un Regional o un Mitjana Distància». A més, des de Ja n’hi ha prou veuen «amb preocupació» que Renfe hagi decidit allargar l’abonament gratuït fins a final de mes perquè vol dir «que no hi ha res arreglat».
«A mi que em donin un bitllet gratuït, sense saber si arribo o no a l’hora a Barcelona, no em serveix de res. Jo prefereixo pagar i saber que arribo quan toca als llocs, que és com hauria de ser un servei públic», assenyala el portaveu.
En canvi, el que sí que ha millorat és l’alta velocitat entre Girona i Barcelona «si bé hi continua havent retards i manca de places». El portaveu de la plataforma d’usuaris AVE i Avant a Girona, Daniel Blay, explica que han notat una millora els últims dies en els trens, tal com va anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ara bé, Blay deixa clar que hi continuen havent retards en la majoria dels trens, si bé van dels cinc als 20 minuts i no hi ha problemes com els que s’havien registrat en setmanes anteriors amb demores de fins a dues hores. «Ara comença a ser raonable, però no perfecte com abans», explica.
Blay destaca el «desgast emocional» que ha provocat la situació en la qual s’han trobat els usuaris els darrers mesos. «La gent estava a Sants barallant-se per agafar el tren que venia de València, en comptes del de Madrid, perquè el retard que portava era raonable», diu.
Finalment, des de la plataforma reclamen que hi hagi un increment de places o de freqüències per cobrir tota la demanda i recorden que la mateixa consellera Paneque va reconèixer que era una demanda «justa». Una de les opcions que proposen és la de posar trens llançadora que cobreixin el trajecte entre Figueres i Barcelona.
Els retards, segons les dades
Segons les dades del web Puntual.cat, el febrer va ser el pitjor mes de l’últim any en totes les línies de Renfe, coincidint amb els efectes de l’accident de Gelida del 20 de gener. En un context marcat per l’absència de dades oficials de Renfe, la iniciativa de les plataformes ofereix xifres, precisament, des del febrer del 2025, i desvela un resultat: Les més perjudicades són les línies del sud del país.
L’R13 (Lleida - Barcelona passant per Valls) va batre al febrer tots els rècords d’endarreriments mitjans mensuals de totes les línies des que la pàgina ofereix dades, amb 48,8 minuts per tren. El 58% dels combois van acumular més de 30 minuts d’endarreriments i no hi va haver ni un sol dia on el retard mitjà de la jornada baixés de la mitja hora.
A l’R13 la va seguir en impuntualitat l’R2 Sud (Sant Vicenç de Calders - Barcelona per Vilanova i la Geltrú), que va acumular 39,9 minuts de retard de mitjana, el doble que al gener (18,9 minuts). El mes passat, la meitat dels trens van acumular més de mitja hora de retard i tan sols menys del 5% van completar el seu trajecte amb un màxim de cinc minuts d’endarreriment sobre l’horari previst, segons aquesta plataforma.
La tercera línia on els usuaris van estar més afectats va ser l’R14 (Lleida - Barcelona passant per Reus), on els trens van tenir un retard de 39,7 de mitjana al llarg del febrer. La xifra més que dobla els pitjors registres dels últims dotze mesos, corresponents al gener d’enguany (17,4 minuts) i al març de l’any passat (16,4 minuts). També al corredor sud, l’R15 (31,1 minuts), l’R16 (35,4 minuts) i l’R17 (29,4 minuts) van batre els seus rècords negatius el mes passat, amb unes xifres que més que doblaven les pitjors que apareixen a Puntual.cat.
En altres llocs del país la situació varia. En les darreres setmanes hi ha hagut trams de via tallats a l’R3 (Puigcerdà - L’Hospitalet de Llobregat), RL4 (Lleida - Terrassa), R1 (Maçanet-Massanes - Molins de Rei) i RG1 (Portbou - L’Hospitalet de Llobregat per Mataró), fet que han fet incrementar els temps dels desplaçaments. Totes elles van tenir al febrer els pitjors registres dels darrers dotze mesos, segons Puntual.cat.
De fet, les úniques línies que al febrer no van batre el rècord d’endarreriments van ser l’R8 i l’RG1. Tot i això, és difícil treure conclusions perquè a Puntual.cat tan sols hi ha registres de tres dies de tot el mes en el cas de l’R8 i de dos dies a l’RG1.
