Els municipis gironins acceleren el control de colònies felines per complir la llei

A Llambilles ja s'han esterilitzat 30 gats i ara Sant Martí Vell serà el següent municipi en aplicar el mètode CER, que busca reduir les molèsties veïnals i frenar el creixement de les colònies

Diversos gats d’una colònia urbana, objecte de les campanyes d’esterilització impulsades als municipis gironins

Diversos gats d’una colònia urbana, objecte de les campanyes d’esterilització impulsades als municipis gironins / Fundació Silvestre

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Diversos municipis de les comarques gironines han iniciat campanyes intensives per controlar les colònies de gats de carrer amb el mètode CER. Després d’una primera actuació a Llambilles, aquest cap de setmana del 28 i 29 de març serà el torn de Sant Martí Vell. L’objectiu és adaptar-se a la Llei de Benestar Animal i reduir molèsties veïnals.

Els ajuntaments del territori han començat a desplegar actuacions coordinades per gestionar de manera més controlada la presència de gats als carrers. Segons la informació facilitada, el sistema que s’està aplicant és el conegut com a CER (Captura, Esterilització i Retorn), que permet intervenir sobre les colònies sense eliminar els animals.

El primer cas recent és el de Llambilles, on a mitjans de març es van capturar i esterilitzar 30 gats —17 mascles i 13 femelles— en pocs dies. Aquesta intervenció incloïa també revisions veterinàries i desparasitació dels animals.

El pròxim pas serà a Sant Martí Vell, on l’actuació està prevista per al cap de setmana vinent. Segons s’explica, aquestes campanyes busquen frenar el creixement de les colònies i reduir problemes habituals com els sorolls nocturns, les baralles o el marcatge territorial.

Un model obligatori per la nova llei

Aquestes actuacions responen a l’entrada en vigor de la Llei 7/2023 de Benestar Animal, que considera els gats de carrer com a “gats comunitaris” i en prohibeix el sacrifici. La normativa també atribueix als ajuntaments la responsabilitat de controlar-ne la població de manera ètica.

En aquest context, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha assenyalat que el mètode CER és l’únic sistema vàlid per complir amb la legislació i evitar possibles sancions per inacció.

Col·laboració amb el teixit local

Les intervencions compten amb el suport de la Fundació Silvestre, especialitzada en la gestió de colònies felines, que coordina la logística i l’assessorament tècnic. A més, segons la mateixa entitat, es promou que les operacions es facin en clíniques de proximitat.

Notícies relacionades

En els casos de Llambilles i Sant Martí Vell, les esterilitzacions es duen a terme a Clinican, a Cassà de la Selva. Aquesta fórmula, segons indiquen, permet combinar el control poblacional amb la implicació del sector veterinari local.

Tracking Pixel Contents