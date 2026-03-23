Seccions

L'advocada Francesca Blanch Roura assumeix el jutjat de pau de Sant Joan les Fonts

Oferirà atenció ciutadana cada dilluns snese cita prèvia per resoldre conflictes menors i orientar els veïns davant notificacions judicials

Francesca Blanch Roura, que ha assumit el càrrec de jutgessa de pau de Sant Joan les Fonts / Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Jesús Badenes

Sant Joan les Fonts

Sant Joan les Fonts ja té nova jutgessa de pau. Francesca Blanch Roura atén la ciutadania des del 9 de març cada dilluns, d’11 a 13 hores, sense cita prèvia, al despatx situat al costat del jutjat de pau, amb la voluntat d’oferir un servei proper per resoldre conflictes menors i orientar els veïns davant notificacions judicials.

El canvi dona continuïtat a un servei discret però útil en el dia a dia del municipi. Segons ha informat l’Ajuntament, la nova jutgessa de pau pot intervenir en actes de conciliació per intentar desencallar desacords entre veïns o qüestions de poca quantia, i també pot orientar la ciutadania quan rep una comunicació judicial i no sap ben bé què implica o quin pas ha de fer.

En la carta de presentació difosa pel consistori, Blanch Roura es posa al servei del poble amb una idea clara: oferir una atenció pròxima, dialogada i entenedora. El jutjat de pau és, sovint, la primera porta d’entrada per a conflictes petits, però reals, aquells que afecten la convivència i que, si es poden abordar a temps, poden evitar que vagin a més.

Un perfil proper

La nova jutgessa de pau és advocada i presenta també un perfil vinculat a l’àmbit social, un doble vessant que encaixa amb la naturalesa del càrrec. I es presenta com una veïna de Can Bernat de Begudà. No es tracta només de conèixer el marc legal, sinó també d’escoltar, intervenir i fer comprensible un llenguatge judicial que sovint queda lluny del dia a dia de molts veïns.

Amb aquest relleu, Sant Joan les Fonts reforça un servei de justícia de proximitat que vol ser accessible i pràctic.

