Xifren en 7.942 els alumnes pendents de fer l'examen de conduir a les comarques gironines
Les autoescoles adverteixen del "col·lapse" per la manca d'examinadors
La Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC) ha exigit a la Direcció General de Trànsit (DGT) "solucions immediates" pels 85.645 alumnes pendents de fer l'examen de conduir a Catalunya per la falta d'examinadors i personal administratiu. En una compareixença al Congrés aquest dilluns, el president de la FAC, Raül Viladrich, ha recordat que el problema de la manca d'examinadors "s'arrossega des de 2013" i ha qualificat la situació actual de "col·lapse". De fet, ha dit que d'ençà de 2021 un 11% de les autoescoles catalanes han tancat per la falta de resposta del sistema i ha advertit que els centres "no poden ni han de continuar suportant" aquesta situació. "No demanem millores, exigim solucions. La situació és crítica", ha conclòs.
Viladrich ha recordat que va comparèixer al Congrés fa cinc anys i que des de llavors un 11% de les autoescoles catalanes han hagut de tancar les portes per la "inacció" de la DGT. "Estem enfadats perquè arrosseguem aquest problema, que no és puntual sinó estructural, des del 2013", ha lamentat.
El president de la FAC ha explicat que l'any passat la DGT va ampliar les places d'examinadors i que Catalunya només en va rebre 15 dels 44 que li pertocaven. "Ens en deuen 29, és a dir, que només ens ha arribat un 34% del promès. Això és una bestiesa", ha recriminat Viladrich.
Viladrich subratllat "la bona voluntat" de la DGT amb la creació de places, però ha assenyalat que a Catalunya "no hi ha una cultura opositora" i que hi ha poca gent que es presenti a les places estatals. "No tenim un planter de gent del territori que vulgui opositar per por que se'ls destini a altres comunitats", ha argumentat.
També ha dit que molts dels examinadors que s'instal·len a Catalunya marxen de seguida que es convoca un concurs de trasllat perquè són d'altres comunitats. Aquesta doble casuística, segons ha afirmat, fa que actualment hi hagi encara 85.645 alumnes pendents d'examen, gairebé 5.000 més dels que hi havia a la llista d'espera de fa cinc anys.
"Estem en una situació problemàtica. Ens van dir que hi hauria solucions, però no han arribat, el problema s'ha agreujat", ha subratllat el president de la FAC, que ha aprofitat la compareixença per reclamar a la DGT "solucions immediates" per les 681 autoescoles catalanes que pateixen la seva "falta de capacitat".
Llistes d'espera
Pel que fa a les xifres segons les demarcacions, Viladrich ha detallat que a Girona actualment hi ha 7.942 persones pendents de fer examen, a Tarragona 7.800, a Lleida 4.943 i a Barcelona 63.000.