Les Nacions Unides reconeixen la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa

La institució premia la tasca de l'equip envers la protecció als infants amb deu anys de trajectòria

Els professionals de la PEHSU explicant els perills del canvi climàtic a un grup d'escolars. / Fundació Hospital Comarcal de la Garrotxa

Laura Teixidor

Olot

Aquest mes de gener, les Nacions Unides, a través d'UNICEF, ha incorporat la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU), situada a la Garrotxa, al Children's Environmental Health Collaborative, com a entitat compromesa envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic i la degradació mediambiental.

Aquesta aliança ve donada per la tasca de la PEHSU envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic i la degradació ambiental a través d’accions com proporcionar assistència clínica als infants i les seves famílies afectats per exposicions a riscos ambientals, contribuir a la investigació sobre els impactes específics del canvi climàtic i la degradació ambiental en la salut infantil i compartir orientació, eines i bones pràctiques per protegir els infants d'aquests impactes.

Des de la PEHSU, amb aquest reconeixement, proporcionaran a les Nacions Unides l’assistència tècnica, experiència i recursos tècnics sobre la salut ambiental infantil.

La PEHSU esdevé, així, el primer soci o partner de l’estat espanyol reconegut per les Nacions Unides al Children's Environmental Health Collaborative, una consideració que tenen 64 entitats arreu del món, entre les quals destaquen governs de diferents països, universitats, centres sanitaris com el Karolinska Intitutet de Suècia o entitats com Save The Children o Human Rights Watch.

Totes aquestes institucions comparteixen el seu compromís amb una visió d'entorns saludables per a nens sans, que tots els infants mereixen créixer en un entorn net, saludable i sostenible, i creuen que treballar junts ens ajudarà a aconseguir-ho més ràpidament.

Projecte pioner amb deu anys de trajectòria

Les Unitats de Salut Mediambiental Pediàtrica o PEHSU (per les seves sigles en anglès de Pediatric Environmental Health Specialty Unit) són unitats clíniques dedicades a l’atenció i maneig dels problemes de salut a la infància relacionats amb l’entorn, amb origen a Nord-amèrica i amb el reconeixement de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

PEHSU.CAT, amb seu a la Garrotxa, és una unitat d’aquestes característiques pionera a Catalunya, des d'on es realitzen activitats assistencials com el cribratge mediambiental de l'embaràs, la consulta de cessació tabàquica de l'embaràs, o la consulta de pediatria ambiental, entre d'altres, o activitats comunitàries de salut ambiental escolar (qualitat de l’aire, mobilitat activa) o de prescripció de natura. A més, realitza formació i recerca en aquest àmbit.

El pediatre Ferran Campillo en una consulta d'una parella que esperen un fill.

El pediatre Ferran Campillo en una consulta d'una parella que esperen un fill. / Fundació Hospital Comarcal de la Garrotxa

Entre les tasques que duu a terme hi ha avaluació clínica d’infants amb sospita d'exposicions mediambientals de risc o patologies mediambientalment relacionades; assessorament sobre factors mediambientals que afectin la salut maternoinfantil; atenció a embarassades d'alt risc ambiental per exposició a drogues il·legals, alcohol i altres tòxics ambientals que puguin afectar la salut del fetus; suport clínic durant l'embaràs, la lactància, la infància i adolescència en situacions especials en què se sospiti exposició de risc per tòxics ambientals que puguin afectar la salut fetal, infantil i de l’adolescent; diagnòstic i tractament, etc.

Notícies relacionades i més

El pediatre ambiental de la Unitat, Ferran Campillo, destaca que des de la Garrotxa estan contribuint "a crear una xarxa de referents de salut mediambiental pediàtrica a tot Catalunya perquè cada infant i adolescent pugui tenir a prop un referent de salut mediambiental pediàtrica”, un treball en xarxa que ja fa temps que s’ha estès arreu del territori.

