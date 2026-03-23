Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues

Es preveuen una desena d'entrades entre Catalunya i Andalusia i l'operació està liderada pels Mossos i la Policia Nacional

Les imatges de l'operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desplegat aquest dilluns l'explotació d'una operació contra una banda internacional presumptament dedicada al tràfic d'armes i de drogues, sobretot marihuana, amb ramificacions a les comarques gironines.

La investigació està coordinada per l'Europol i preveu una desena d'entrades i escorcolls a Catalunya i Andalusia. Pel que fa a les comarques gironines, hi ha prevista una única entrada, que es duu a terme a Lloret de Mar. En concret, els agents han escorcollat un pis del carrer de Narcís Macià i Domènech, on s'han realitzat quatre detencions.

El dispositiu mobilitza des d'aquesta matinada més de 200 efectius de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra i de diverses unitats de la Policia Nacional.

Agents davant d'un dels domicilis on s'ha fet el registre. / Mossos d'Esquadra

Segons els investigadors, es tracta d’un grup criminal violent dedicat principalment al tràfic de marihuana i amb connexions internacionals.

Per part dels Mossos, també hi participen agents de la unitat de seguretat ciutadana, la BRIMO, l'ARRO, el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la policia científica i la unitat canina, Europol, entre altres. El cas està sota secret de sumari i la investigació la lidera la DIC de la Regió Policial Metropolitana Nord, amb seu a Granollers ila Unitat Central d'Estupefaents (UDYCO).

