Més de tres mesos d'espera per visitar l’al·lergòleg a Girona en plena pol·linització
Més de 1.300 pacients estaven pendents d’una primera cita amb l’especialista a finals de febrer i el gruix es concentra al Trueta
La llista d’espera per a una primera visita a l’al·lergòleg a la Regió Sanitària de Girona ja supera els tres mesos. Segons les darreres dades publicades pel Departament de Salut, corresponents a aquest febrer, hi ha 1.315 pacients pendents de ser visitats i el temps mitjà d’espera se situa en 93 dies. Des de principi d’any, a més, s’han fet 329 primeres visites.
El gruix de la demanda es concentra a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, que acumula 992 pacients en llista d’espera, és a dir, tres de cada quatre del total de la regió. En aquest centre, però, el temps mitjà d’espera és inferior a la mitjana gironina i queda fixat en 72 dies. Des del gener, el Trueta ha fet 273 primeres visites.
La situació és molt diferent als hospitals Sant Jaume de Calella i de Blanes, que sumen 323 pacients pendents i registren una demora mitjana de 156 dies per a una primera visita. Això suposa més del doble del temps d’espera del Trueta i situa aquest dispositiu molt per sobre de la mitjana de la regió. En aquest àmbit, des de començament d’any s’han fet 56 primeres visites.
Les dades també evidencien que la major part de persones que esperen visita són dones. En el conjunt de la Regió Sanitària de Girona, el 62,2% dels pacients en llista d’espera són dones i el 37,8% homes. La proporció és molt similar al Trueta, on les dones representen el 62,4% dels casos, mentre que a Calella i Blanes el percentatge femení és del 61,6%.
L’al·lergologia és l’especialitat mèdica que estudia, diagnostica i tracta les malalties al·lèrgiques. Estudis recents han demostrat un increment en la prevalença d’aquestes malalties, especialment en els països més desenvolupats.
Símptomes a l’alça
El doctor Gaspar Dalmau, especialista en al·lergologia i president de la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, remarca que l’asma bronquial i la rinitis al·lèrgica tenen un impacte notable tant en infants com en adults, i que la primavera és un dels moments més delicats.
La UAB recorda que, a Catalunya, prop de dos milions de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria; que la rinitis afecta al voltant del 25% de la població; i que fins a un 12% pateix asma al·lèrgica. També adverteix que el pol·len és la primera causa de rinoconjuntivitis i la segona d’asma, i que la detecció precoç és clau per evitar que la rinitis evolucioni cap a l’asma o que es desenvolupin altres patologies associades.
Per això, els especialistes recomanen que les persones que ja saben a què són al·lèrgiques s’avancin a la temporada i extremin precaucions, i que aquells que aquest any notin per primer cop mocs persistents, picor, llagrimeig d’ulls, esternuts o dificultat respiratòria consultin l’especialista. Entre les mesures de protecció hi ha des de l’ús d’antihistamínics, esprais nasals o gotes oculars fins a recursos tan senzills com portar mascareta o ulleres en moments d’alta càrrega pol·línica.
«Quan fem proves cutànies i analítiques per confirmar a quin pol·len en aquest cas és al·lèrgic, ja podem entrar en mesures preventives any rere any per l’època de pol·linització, i després ja donem mesures de tractament terapèutiques», assenyala Dalmau. Aquestes són, principalment, antihistamínics, esprais nasals i gotes oculars, però també es pot fer ús d’inhaladors, sobretot a l’inici del tractament.
Creixen els casos greus
Cada cop hi ha més pacients al·lèrgics al pol·len i, segons adverteixen els experts, la temporada d’al·lèrgies no només s’està estenent sinó que, a més, s’està intensificant. I això és degut, en gran part, a la combinació de canvi climàtic i contaminació.
Segons la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, la unió dels dos fenòmens està provocant, d’una banda, que les plantes floreixin abans d’hora i de forma més intensa i, d’altra banda, l’afebliment del sistema immune de moltes persones provoca que més pacients desenvolupin símptomes més greus.
