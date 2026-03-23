Primavera complicada per als al·lèrgics: la pluja dispara els nivells de pol·len a Girona
El pi, el plàtan i els xiprers ja estan en paràmetres màxims de pol·linització
La previsió general de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) apunta a uns mesos especialment intensos per la combinació de pluges abundants que hi ha hagut aquest hivern, fet que ha propiciat que el sòl estigui ben regat i, a més, les altes temperatures de les darreres setmanes ja han activat moltes plantes.
Aquesta tendència general també es reflecteix a Girona, on la predicció aerobiològica per a la setmana del 16 al 22 de març situa el pi, el plàtan i els xiprers en nivell 4, el màxim, tots tres amb tendència estable. A més, la parietària es troba en nivell 3, alt, i encara va a l’alça, una dada especialment sensible per a moltes persones que cada any pateixen l’inici de la temporada de pol·len.
L’avís arriba després d’uns mesos en què la pluja ha servit per deixar enrere la sequera extrema que havia marcat els darrers anys. Però aquest alleujament hidrològic té una altra cara: les precipitacions netegen puntualment l’aire i fan caure el pol·len, i alhora donen més força a les plantes que han de florir durant la primavera.
El resultat és un escenari en què, malgrat algunes baixades puntuals quan plou, la temporada es presenta carregada i amb capacitat d’allargar-se, sobretot en les espècies herbàcies. La XAC detalla, a més, que les pol·linitzacions primaverals d’espècies arbòries començaran amb normalitat i amb força, mentre que les herbàcies poden tenir una durada superior a l’habitual, afavorides per les precipitacions.
Situació del pol·len a Girona
Segons l’anàlisi detallada de Girona, el pi, plàtan i xiprer es troben en el grau màxim de risc aerobiològic i sense senyals de baixada immediata. Per darrere hi apareix la parietària, que no només es manté alta sinó que encara puja. També destaca el pollancre o xop, en nivell 2, mitjà, i estable. La resta de tàxons es mouen, en general, en valors baixos. Entre aquests hi ha les gramínies, l’auró, les crucíferes, el freixe, el melcoratge, el plantatge i el salze, que estan en nivell 1 i estables. Seguidament, les moreres també estan en nivell baix, però en augment; i l’avellaner, l’om i el vern es mantenen baixos però amb tendència a la baixa. El llentiscle i el roure/alzina parteixen encara de nivell nul, però amb signe ascendent. Pel que fa a les espores de fongs, tant l’alternària com el cladosporium es mantenen en nivell baix i estable.
La predicció setmanal del Punt d’Informació Aerobiològica utilitza una escala de 0 a 4, on 0 és nul i 4 màxim, i hi afegeix la tendència que indica si cada pol·len augmenta, es manté estable o va en descens. En el cas de les comarques gironines, la combinació més delicada és la dels nivells màxims sostinguts, sobretot en arbres molt presents a la ciutat de Girona i a l’entorn urbà, especialment el plàtan i els xiprers, sumats a l’ascens de la parietària.
Impacte de la pluja
Els els episodis de pluja, sobretot si són intensos i es produeixen durant les hores de llum, poden fer disminuir de manera puntual el risc d’al·lèrgia. Però l’efecte no s’acaba aquí. La mateixa aigua que fa baixar el pol·len també actua com a combustible per a les plantes que encara han de florir, especialment les herbes, que poden rebrotar, tornar a florir i allargar la presència de pol·len a l’aire.
Això explica que els experts no només alertin d’un pic puntual, sinó d’una temporada llarga i intensa. Les pol·linitzacions d’espècies arbòries, com el plàtan, el salze, el pollancre, l’om, l’auró, el pi, la morera o el roure-alzina, han d’arrencar amb força i una durada habitual. En canvi, les herbàcies de primavera-estiu, com la parietària i les gramínies, poden presentar una persistència superior a la normal. I aquest punt és especialment important a Girona, on aquesta mateixa setmana la parietària ja apareix en nivell alt i en augment.
