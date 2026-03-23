Un de cada tres gironins tem patir un robatori o una ocupació a casa seva
Un estudi sobre seguretat residencial assenyala que la preocupació per robatoris i ocupacions conviu amb una implantació desigual de mesures de protecció
Un 36% dels gironins tem patir un robatori a casa i un 35% diu que li preocupa una ocupació, segons l’estudi Seguretat en edificis i habitatges, elaborat pel Grup Mutua Propietarios. Les dades arriben a les portes de Setmana Santa, un període en què sovint augmenta la preocupació per les absències prolongades del domicili.
L’informe apunta que la sensació d’inseguretat residencial continua sent elevada a Catalunya, tot i que els robatoris amb força en domicilis es van reduir un 8,7% el 2025. En total, l’any passat es van registrar 15.947 casos.
Per demarcacions, Girona se situa en una posició intermèdia en la preocupació per un possible robatori, amb un 36%, per darrere de Tarragona (40%) i Barcelona (39%), i per davant de Lleida (30%). Pel que fa a la possibilitat d’una ocupació, Girona arriba al 35%, una xifra lleugerament inferior a la de Barcelona i Tarragona, totes dues amb un 36%, i clarament superior a la de Lleida, amb un 26%.
L’estudi també recull experiències directes dels últims cinc anys. Un 10% dels gironins assegura haver patit un robatori o un intent de robatori a l’habitatge o a l’edifici, només per darrere de Lleida, que encapçala la llista amb un 12%. A Tarragona aquest percentatge és del 9%, mentre que Barcelona registra la incidència més baixa, amb un 6%.
En el cas de les ocupacions, la incidència és menor. A Catalunya, un 2% dels enquestats afirma haver-ne patit alguna en els últims cinc anys. A Girona, aquest percentatge és de l’1%, per sota de Barcelona, que concentra el 2%, mentre que a Lleida i Tarragona no se’n registren casos.
Mesures de protecció
Pel que fa a les mesures de protecció, la porta de seguretat és l’opció més habitual a les llars catalanes, present en el 68% dels habitatges. La segueixen les finestres amb pany (42%), les alarmes connectades (37%) i els panys multipunt o intel·ligents (35%). En canvi, el videoporter només és present en un 33% de les llars.
A la demarcació de Girona, el 64% dels habitatges tenen porta de seguretat, el 40% finestres amb pany i el 34% alarma connectada. L’informe assenyala que, malgrat aquesta implantació de mesures, la percepció de seguretat no és alta: els gironins puntuen amb un 6,20 sobre 10 la seguretat de l’edifici contra intrusions i amb un 6,41 la del seu habitatge.
La responsable multicanal i de clients del Grup Mutua Propietarios, Laura Mulà, sosté en un comunicat que que “La seguretat residencial és essencial per a garantir el benestar de les persones i, per tant, la prevenció tant en hàbits com en solucions juga un paper especialment rellevant, ja que permet anticipar-se a situacions de risc i reforçar la sensació de confiança a la llar”.
L’estudi també apunta a un factor econòmic. Un 72% dels entrevistats considera que augmentar la seguretat de la llar és una inversió difícil d’assumir. Alhora, un 47% adverteix que un excés de preocupació per la seguretat pot acabar fent que es visqui amb por, informa l'empresa.
