Un de cada tres gironins tem patir un robatori o una ocupació a casa seva

Un estudi sobre seguretat residencial assenyala que la preocupació per robatoris i ocupacions conviu amb una implantació desigual de mesures de protecció

Un suposat lladre intentant obrir la porta d'un domicili, foto d'arxiu.

Un suposat lladre intentant obrir la porta d'un domicili, foto d'arxiu. / tonodiaz

Eva Batlle

Eva Batlle

Un 36% dels gironins tem patir un robatori a casa i un 35% diu que li preocupa una ocupació, segons l’estudi Seguretat en edificis i habitatges, elaborat pel Grup Mutua Propietarios. Les dades arriben a les portes de Setmana Santa, un període en què sovint augmenta la preocupació per les absències prolongades del domicili.

L’informe apunta que la sensació d’inseguretat residencial continua sent elevada a Catalunya, tot i que els robatoris amb força en domicilis es van reduir un 8,7% el 2025. En total, l’any passat es van registrar 15.947 casos.

Per demarcacions, Girona se situa en una posició intermèdia en la preocupació per un possible robatori, amb un 36%, per darrere de Tarragona (40%) i Barcelona (39%), i per davant de Lleida (30%). Pel que fa a la possibilitat d’una ocupació, Girona arriba al 35%, una xifra lleugerament inferior a la de Barcelona i Tarragona, totes dues amb un 36%, i clarament superior a la de Lleida, amb un 26%.

L’estudi també recull experiències directes dels últims cinc anys. Un 10% dels gironins assegura haver patit un robatori o un intent de robatori a l’habitatge o a l’edifici, només per darrere de Lleida, que encapçala la llista amb un 12%. A Tarragona aquest percentatge és del 9%, mentre que Barcelona registra la incidència més baixa, amb un 6%.

En el cas de les ocupacions, la incidència és menor. A Catalunya, un 2% dels enquestats afirma haver-ne patit alguna en els últims cinc anys. A Girona, aquest percentatge és de l’1%, per sota de Barcelona, que concentra el 2%, mentre que a Lleida i Tarragona no se’n registren casos.

Mesures de protecció

Pel que fa a les mesures de protecció, la porta de seguretat és l’opció més habitual a les llars catalanes, present en el 68% dels habitatges. La segueixen les finestres amb pany (42%), les alarmes connectades (37%) i els panys multipunt o intel·ligents (35%). En canvi, el videoporter només és present en un 33% de les llars.

A la demarcació de Girona, el 64% dels habitatges tenen porta de seguretat, el 40% finestres amb pany i el 34% alarma connectada. L’informe assenyala que, malgrat aquesta implantació de mesures, la percepció de seguretat no és alta: els gironins puntuen amb un 6,20 sobre 10 la seguretat de l’edifici contra intrusions i amb un 6,41 la del seu habitatge.

La responsable multicanal i de clients del Grup Mutua Propietarios, Laura Mulà, sosté en un comunicat que que “La seguretat residencial és essencial per a garantir el benestar de les persones i, per tant, la prevenció tant en hàbits com en solucions juga un paper especialment rellevant, ja que permet anticipar-se a situacions de risc i reforçar la sensació de confiança a la llar”.

Notícies relacionades

L’estudi també apunta a un factor econòmic. Un 72% dels entrevistats considera que augmentar la seguretat de la llar és una inversió difícil d’assumir. Alhora, un 47% adverteix que un excés de preocupació per la seguretat pot acabar fent que es visqui amb por, informa l'empresa.

