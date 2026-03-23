Voluntariat CaixaBank mobilitza 538 voluntaris a Girona i beneficia més de 16.200 persones en situació de vulnerabilitat

Va promoure 825 activitats a Girona l'any passat amb una dedicació de més de 4.500 hores d'acció solidària

Voluntaris i beneficiaris en una de les activitats. / Voluntariat CaixaBank

Redacció

Girona

Un total de 538 voluntaris de CaixaBank a Girona van participar en 825 activitats solidàries organitzades per l'entitat el 2025, que van generar un impacte positiu en la vida de més de 16.200 persones en situació de vulnerabilitat. Aquestes accions es van traduir en més de 4.500 hores de dedicació en voluntariat.

En el marc del seu compromís amb la resposta als desafiaments socials i l'adaptació a les necessitats específiques de cada col·lectiu, Voluntariat CaixaBank va reforçar a Girona la seva activitat amb activitats en àmbits com l'educació, la digitalització, l'acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat i la protecció del medi ambient.

La província que lidera les xifres és Barcelona amb 2.768 activitats, 116.188 beneficiaris, 5.236 voluntaris i gairebé 34.000 hores de voluntariat; seguit de Tarragona amb 1.644 activitats,17.088 beneficiaris, 630 voluntaris i més de 7.500 hores; Lleida, amb 1.394 activitats, 12.620 beneficiaris, 265 voluntaris i prop de 13.000 hores de voluntariat; mentre que Girona va sumar 825 activitats, 16.233 beneficiaris, 538 voluntaris i més de 4.500 hores.

A Catalunya, un total de 6.669 voluntaris de CaixaBank van participar en 6.631 activitats solidàries organitzades per l'entitat el 2025, que van generar un impacte positiu en la vida de més de 162.000 persones en situació de vulnerabilitat a les quatre províncies.

Voluntariat CaixaBank continua consolidant-se com una de les majors iniciatives de voluntariat corporatiu a Espanya i ja mobilitza gairebé la meitat de la plantilla de l'entitat financera. Més de 19.000 empleats de CaixaBank van participar en activitats de voluntariat durant el 2025, el que representa el 45% del seu conjunt de professionals.

En l'àmbit nacional, gràcies a la col·laboració de 2.500 entitats socials i a la implicació de 23.860 voluntaris, inclosos altres treballadors del grup, exempleats, familiars o clients, el programa de Voluntariat CaixaBank va contribuir a millorar la vida de més de 755.000 persones en situació de vulnerabilitat a tot Espanya l'any passat. Ho va fer a través de 32.000 activitats centrades en l'educació, la digitalització, l'acompanyament a col·lectius vulnerables i la protecció del medi ambient.

Aquests resultats reflecteixen també un avanç significatiu respecte el 2024, quan el programa va mobilitzar més de 20.200 voluntaris. D'aquesta manera, el 2025, Voluntariat CaixaBank ha aconseguit incrementar gairebé un 19% el nombre de persones voluntàries en 12 mesos.

L'alt índex de participació de la plantilla situa el programa de CaixaBank molt per sobre la mitjana del voluntariat corporatiu. Segons l'Informe Voluntare 2025, en el qual han participat 236 organitzacions d'Europa i Llatinoamèrica, el 77% de les companyies mobilitza més del 10% de la seva plantilla en iniciatives de voluntariat i només el 45% aconsegueix superar el 20%, cosa que evidencia l'elevat compromís social dels professionals de CaixaBank.

A més, coincidint amb l'Any Internacional de Voluntariat, aquest pròxim mes de maig Voluntariat CaixaBank celebrarà, per quart any consecutiu, el 'Mes Social', una iniciativa destinada a acostar a la ciutadania la pràctica i els beneficis de l'acció solidària. Durant aquest mes, el 2025, més de 18.000 persones van participar en les activitats organitzades per l'entitat financera.

