Alerta per ventades a l’Empordà i al Pirineu i amb mala mar a la costa
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya
Protecció Civil ha activat l’alerta per un episodi de fort vent i mala mar que afectarà les comarques gironines entre la nit de dimecres i dijous. L'avís posa el focus sobretot a l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pirineu gironí, on les ratxes poden superar els 90 km/h i obliguen a extremar la prudència.
El temporal no arribarà sol. A partir de la nit de dimecres i durant dijous, també es preveu fort onatge a la costa de l’Empordà, on les onades poden superar els 2,5 metres. Els punts més exposats seran el nord del cap de Creus i el cap de Begur, on la mala mar es pot deixar sentir amb més força.
Consells
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana màxima prudència. A casa, recomana assegurar tendals, tancar bé portes i finestres i retirar de balcons i terrasses qualsevol objecte que pugui caure pel vent. Al carrer, aconsella evitar zones arbrades, murs inestables i elements de mobiliari urbà que es puguin desprendre.
La crida a la precaució també s’estén als desplaçaments. Si cal agafar el vehicle, es recomana consultar abans l’estat del trànsit, moderar la velocitat i vigilar especialment amb les ratxes laterals, sobretot en avançaments. També es demana evitar activitats de lleure a la costa i a la muntanya mentre duri l’episodi de ventades i mala mar.
