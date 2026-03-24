Alerta per ventades a l’Empordà i al Pirineu i amb mala mar a la costa

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya

Alerta per fort vent i onatge. / ARXIU

Eva Batlle

Girona

Protecció Civil ha activat l’alerta per un episodi de fort vent i mala mar que afectarà les comarques gironines entre la nit de dimecres i dijous. L'avís posa el focus sobretot a l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pirineu gironí, on les ratxes poden superar els 90 km/h i obliguen a extremar la prudència.

El temporal no arribarà sol. A partir de la nit de dimecres i durant dijous, també es preveu fort onatge a la costa de l’Empordà, on les onades poden superar els 2,5 metres. Els punts més exposats seran el nord del cap de Creus i el cap de Begur, on la mala mar es pot deixar sentir amb més força.

Meteocat

Consells

Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana màxima prudència. A casa, recomana assegurar tendals, tancar bé portes i finestres i retirar de balcons i terrasses qualsevol objecte que pugui caure pel vent. Al carrer, aconsella evitar zones arbrades, murs inestables i elements de mobiliari urbà que es puguin desprendre.

Notícies relacionades

La crida a la precaució també s’estén als desplaçaments. Si cal agafar el vehicle, es recomana consultar abans l’estat del trànsit, moderar la velocitat i vigilar especialment amb les ratxes laterals, sobretot en avançaments. També es demana evitar activitats de lleure a la costa i a la muntanya mentre duri l’episodi de ventades i mala mar.

  1. Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
  2. «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
  3. Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
  4. Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
  5. Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
  6. Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
  7. Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
  8. El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant

Carles Ribas vol presentar-se a les municipals del 2027 a Girona i admet contactes amb Puigdemont

Mor Baltasar Parera Coll, impulsor del turisme a la Costa Brava

Els sindicats convocants de la vaga educativa amenacen amb noves mobilitzacions si el Govern no mou fitxa

Maçanet de la Selva engega la campanya "Volem l'Institut ja!" per exigir el desbloqueig del nou centre

El CaixaForum apel·la als sentits per redescobrir les plantes del Museu del Prado

Les imatges de l'exposició "La botanica en l'art" del Museu del Prado que es pot visitar al Caixa Forum de Girona

El circuit Fem Drecera celebra la seva 5a edició amb 15 caminades per descobrir el Pla de l'Estany

La processó del Sant Enterrament i els Manaies, plats forts de la Setmana Santa de Girona

