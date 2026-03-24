El circuit Fem Drecera celebra la seva 5a edició amb 15 caminades per descobrir el Pla de l’Estany
Entre les novetats destaquen la incorporació del municipi de Banyoles o l’ampliació de les caminades nocturnes
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, juntament amb els ajuntaments dels municipis participants i amb la incorporació enguany del Centre El Puig, impulsa una nova edició del Fem Drecera, un circuit de caminades que enguany arriba a la seva 5a edició consolidant-se com una proposta que combina activitat física, descoberta del territori i convivència.
El circuit està format per 15 caminades repartides en 10 municipis, amb dos nivells de dificultat pensades per a tots els públics: un circuit curt, amb recorreguts d’entre 5 i 8 quilòmetres; i un circuit llarg, amb distàncies d’entre 9 i 15 quilòmetres. El circuit curt s’iniciarà el 12 d’abril a Crespià i finalitzarà el 24 de juliol a Fontcoberta, mentre que el circuit llarg es posarà en marxa el 30 d’agost a Fontcoberta i es tancarà el 6 de desembre a Crespià.
Aquesta edició incorpora diverses novetats per millorar l’experiència dels participants. Destaca la incorporació del municipi de Banyoles al circuit, que acollirà una caminada curta nocturna organitzada pel Centre El Puig. També s’amplia el nombre de caminades nocturnes, que passen de tres a quatre, consolidant aquest format com una de les propostes més atractives del programa.
En l’àmbit digital, el Fem Drecera fa un pas més incorporant nous codis QR amb informació sobre punts d’interès de cada ruta, que se sumen als circuits ja disponibles a Wikiloc. Aquesta iniciativa permetrà enriquir l’experiència de les caminades, posant en valor el patrimoni natural, cultural i històric de la comarca.
Les propostes de recorregut curt continuaran incorporant activitats complementàries com espectacles, visites o experiències lúdiques. Entre les activitats previstes destaquen un espectacle de màgia a la caminada inaugural de Crespià, una visita al castell de Palol de Revardit o diverses banyades nocturnes, entre d’altres.
Les caminades permeten descobrir indrets sovint poc coneguts de la comarca de la mà de les persones i entitats locals. Alhora, el projecte contribueix al manteniment i la posada en valor de camins i itineraris, reforçant el vincle entre activitat física, territori i comunitat.
Les inscripcions es poden fer de forma anticipada a través del web del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, així com el mateix dia de cada caminada.
Subscriu-te per seguir llegint
