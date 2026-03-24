La Diputació i Reempresa preserven 54 negocis i 144 llocs de treball el 2025
Les dues parts han oficialitzat la pròrroga del conveni per als anys 2026 i 2027 en un acte a la Casa de Cultura de Girona
La Diputació de Girona i Reempresa han anunciat la pròrroga del conveni de col·laboració per als anys 2026 i 2027 després d’un 2025 en què el programa ha permès preservar 54 negocis a la demarcació i mantenir 144 llocs de treball. Les dades s’han fet públiques aquest dimarts en un acte a l’aula magna de la Casa de Cultura de Girona.
Durant el 2025, el programa també ha generat una inversió induïda de 2,1 milions d’euros, segons han destacat la Diputació i els responsables d’aquesta iniciativa, impulsada per la patronal Cecot i la Fundació Autoocupació. El servei està actiu a les comarques gironines des del 2013 i té com a objectiu evitar el tancament d’empreses viables i la destrucció d’ocupació, tot facilitant la compravenda de negocis com una via d’emprenedoria i de continuïtat empresarial. A l’acte hi han participat el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas; el president de Cecot i de Reempresa, Xavier Panés, i el president d’Autoocupació i membre del comitè director de Reempresa, Albert Colomer. Tots tres han reivindicat la utilitat d’un programa que busca garantir el relleu de negocis que, altrament, podrien acabar tancant.
Presas ha subratllat que iniciatives com aquesta són “més necessàries que mai”, perquè les activitats que s’hi acullen són essencials per al dinamisme econòmic i per al servei quotidià als municipis. Segons ha defensat, la renovació del conveni ha de servir per garantir la continuïtat dels negocis i reforçar l’activitat econòmica arreu del territori.
El tancament de 506 empreses
Des de la seva posada en marxa, Reempresa ha evitat el tancament de 506 empreses a les comarques gironines. Això ha permès generar una inversió induïda de 19,9 milions d’euros i preservar més de 1.300 llocs de treball al llarg de tretze anys. Per sectors, la major part de les transmissions corresponen a negocis d’hostaleria (36 %), seguits del comerç (29 %) i dels serveis (26 %). En menor mesura, també hi ha empreses de la indústria (6 %), la construcció (1 %) i el sector agropecuari (1 %).
Pel que fa als motius de cessió, el més habitual és la jubilació, que representa el 48% dels casos. A continuació hi figuren els motius personals (25 %), el canvi de professió (12 %) i la salut (10 %).
Actualment, la demarcació compta amb vuit punts d’atenció del programa, distribuïts per comarques. Aquests serveis es troben a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, DinàmiG a la Garrotxa, l’Ajuntament de Banyoles, l’Ajuntament de Figueres i els consells comarcals del Baix Empordà, la Cerdanya, el Gironès i la Selva. Des d’aquests punts s’ofereix acompanyament i intermediació gratuïta a empresaris que volen comprar o vendre un negoci.
Durant l’acte també s’han exposat dos casos d’èxit de la demarcació. Un és el de la Granja Pujals, situada a Pujals dels Cavallers, al municipi de Cornellà del Terri, dedicada a la producció de conills per al sector carni i cedida l’octubre del 2025. L’altre és Giroguies, una agència de viatges de Palafrugell especialitzada en senderisme i muntanya, que també va materialitzar el relleu coincidint amb la jubilació dels propietaris.
