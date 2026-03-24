En marxa la rehabilitació de l'antiga caserna de Sant Joan de les Abadesses per fer-hi 9 pisos de protecció oficial
És una primera fase d'una reforma integral que costarà més de 900.000 euros i que l'Ajuntament vol enllestir el 2027
Les obres de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Sant Joan de les Abadesses per convertir-la en un edifici plurifamiliar amb 9 pisos de protecció oficial ja estan en marxa. Es recuperarà un edifici, en ple centre urbà, amb més de dues dècades en desús. L'any 2023 l'Ajuntament el va comprar a l'Estat per 210.000 euros i ara es rehabilitaran els pisos ja existents millorant el seu aïllament i eficiència energètica. "Ho hem plantejat com una gran rehabilitació per l'antiguitat de l'edifici", explica a l'ACN el seu alcalde, Ramon Roqué. Construït el 1989, aquesta primera fase costarà 255.000 euros -la meitat finançat amb fons europeus-, si bé el total de la reforma pujarà a més de 900.000 euros i estan buscant més ajuts públics.
L'immoble, de quatre plantes, està situat a la carretera de Camprodon i s'ha inclòs al Pla 50.000 habitatges de la Generalitat per ampliar el parc públic. Això, segons l'alcalde, els ha permès beneficiar-se dels ajuts que van lligats a aquest pla i "contribuir a generar-ne de protecció oficial". Segons Roqué, "esperem durant els dos pròxims anys sol·licitar més ajuts per seguir avançant en les diferents fases". Volen que les obres no s'allarguin més de dos anys.
Els treballs que s'hi estan fent se centren en la millora de l'eficiència energètica de tot l'edifici. Se substituiran les obertures, es millorarà la façana i es renovaran els sistemes d'aigua calenta i calefacció amb la instal·lació d'una caldera de biomassa comunitària. També s'hi vol instal·lar un ascensor. Els pisos són de tres habitacions i fan uns 90 m2 cadascun. "Són espais grans, amb molta llum i a peu de carretera; seran molt atractius per a famílies que hi vulguin venir a viure", afirma l'alcalde.
També ha especificat que no s'oferiran a preus baixos. "Els preus de lloguer dels habitatges de protecció oficial estan a un preu molt similar al del lliure mercat", afirma. Ara bé, Roqué defensa que, gràcies a aquesta fórmula, han aconseguit mobilitzar un edifici que estava en desús i que necessitava una reforma integral. La gestió dels habitatges anirà a càrrec de l'empresa Cevasa, guanyadora del concurs, que farà una aportació de més de 700.000 euros. L'empresa ja gestiona els habitatges de protecció oficial de la Colònia Espona a aquest municipi.
El problema de l'habitatge
Com la majoria de pobles, la falta d'habitatge és el principal obstacle per revertir la pèrdua de població. En el cas de Sant Joan de les Abadesses, el consistori valora positivament que en els últims anys s'estan rehabilitant finques, tant per a venda com per lloguer, sobretot al centre. "Costa més que es facin promocions noves perquè els números no acaben de sortir", explica. Per això, creu que és "molt important" que el consistori se centri en aquest àmbit. El cas de l'antiga caserna, assegura, ha sigut possible gràcies a la "suma d'esforços en diferents línies" que ho han permès desencallar. "Penso que la necessitat d'habitatge és tan gran que el sector públic i el privat necessiten col·laborar per generar oferta", ha afegit.
Aquest any el municipi també treballa en un Pla d'Habitatge, un cop completat un estudi sobre la mobilització d'habitatges buits.
