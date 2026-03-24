Dos municipis de la Garrotxa busquen personal per a l’estiu: què ofereixen i fins quan et pots presentar
Els dos ajuntaments busquen personal de lleure i el termini per presentar-se acaba després de Setmana Santa
La campanya d’estiu ja comença a moure's a la Garrotxa. Les Preses i la Vall d’en Bas han activat en les últimes hores processos per incorporar personal de lleure i reforçar serveis municipals abans de l’arribada del casal i la temporada de piscina.
Les dues iniciatives evidencien que els municipis de la Garrotxa ja han començat a preparar la campanya d’estiu i, alhora, obren una nova oportunitat de feina temporal al territori per a perfils vinculats al lleure, l’educació i l’atenció al públic.
A Les Preses, l’Ajuntament ha obert una convocatòria per cobrir un lloc de coordinador o coordinadora de lleure, places de monitors i monitores —també en pràctiques, en funció de les inscripcions— i dos taquillers o taquilleres per regular l’accés a la piscina municipal.
Fins el 16 d'abril
Segons la informació difosa pel consistori, el termini per presentar sol·licituds s’allargarà fins al 16 d’abril. Les bases del procés concreten que tant la plaça de coordinador/a com la de monitor/a són de 37,5 hores setmanals, mentre que la de taquiller/a és de 35 hores.
El nombre definitiu de monitors dependrà del volum final d’inscripcions al casal, de manera que la contractació quedarà vinculada a la demanda real del servei.
Dues borses temporals
A la Vall d’en Bas, el moviment és paral·lel però amb un altre format. El consistori ha aprovat dues borses temporals, una per a monitoratge de lleure educatiu i una altra per a auxiliars de lleure educatiu, pensades per cobrir necessitats del casal d’estiu 2026 i d’altres serveis municipals.
Les bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província el 23 de març i fixen un termini de 20 dies naturals des de l’endemà, de manera que les instàncies es poden presentar fins al 12 d’abril.
L’Ajuntament estableix que aquestes borses tindran una vigència d’un any i que les contractacions dependran, igualment, del nombre de participants inscrits a les activitats. Les persones aspirants poden optar a una sola borsa o a totes dues, i han de tramitar la sol·licitud per via telemàtica o al registre municipal.
