Portbou projecta 47 pisos de protecció oficial amb dos nous edificis i la rehabilitació d'un altre
L'Ajuntament està negociant amb Adif i la Guàrdia Civil la cessió dels terrenys
L'Ajuntament de Portbou projecta la construcció de 47 pisos de protecció oficial en dos edificis de nova construcció en solars d'antigues edificacions i la rehabilitació d'un altre. En concret, el consistori ha redactat tres avantprojectes per aixecar un bloc amb 22 pisos al solar de l'antiga residència de maquinistes, propietat d'Adif. També en projecta un altre a l'aparcament on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, amb 20 habitatges més i rehabilitar la Casa Gran per fer-n'hi set. El consistori negocia ara amb Adif i la Guàrdia Civil la cessió dels terrenys i manté contactes amb la Generalitat per buscar finançament per assumir la inversió, que podria superar els 10 milions d'euros.
El consistori ha elaborat els tres avantprojectes amb un cost de 17.908 euros, 10.000 euros dels quals han estat finançats a través de la Diputació de Girona. Ara, encara la següent fase de negociació amb les propietats per fer possible la cessió dels espais.
L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, detalla que la voluntat és aixecar un edifici amb 22 pisos al solar on hi havia hagut l'antiga residència de maquinistes. Un altre al pàrquing que abans ocupava l'antiga caserna de la benemèrita, amb 20 pisos més i rehabilitar la Casa Gran per fer-hi set pisos.
Tant l’edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil com el de l’antiga residència de maquinistes disposaran d’una plaça d’aparcament per a cada habitatge. A més, aquest últim també comptarà amb un aparcament públic de 20 places.
En el cas del solar de l'antiga residència, propietat d'Adif, també s'haurà de fer una operació urbanística perquè l'any 2006 es va dividir en tres unitats, dues de les quals estaven reservades a equipaments hotelers. Rodríguez diu que la voluntat és ara reunificar-les i canviar-ne l'ús.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- La Pastisseria Ferrer d'Olot, el portal 'al món de la xocolata