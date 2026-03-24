Territori millora el ferm de la C-150a entre Banyoles i Esponellà

L'obra té un pressupost de 877.000 euros

Els treballs que s'estan fent a la carretera / ACN

El Departament de Territori té en marxa els treballs de millora del ferm de la carretera C-150a al seu pas dels municipis de Banyoles, Serinyà, Porqueres i Esponellà (Pla de l'Estany). Els treballs compten amb un pressupost de 877.000 euros i s'emmarquen en les actuacions que està fent la Generalitat a la xarxa viària per millorar-ne la seguretat i afavorir la mobilitat. L'actuació abasta uns quatre quilòmetres i també inclou la reposició de la senyalització horitzontal. La previsió és que els treballs acabin a finals de mes i comportaran afectacions al trànsit. En concret, es dona pas alternatiu als vehicles per un sol carril entre les 8 del matí i les 19 hores els dies laborables.

Les tasques d’estesa de l’última capa del ferm requeriran tancar la carretera, amb la GIP-5121 i la C-66 com a itinerari alternatiu.

"El Govern està compromès en la seguretat viària i en garantir un estat òptim de la xarxa; així, estem incrementant la inversió destinada al manteniment i millora dels ferms de les carreteres a tot Catalunya", afirma la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

"A les comarques gironines, enguany destinarem 10 milions d'euros en obres al ferm de les carreteres", afegeix. En aquest sentit, apunta que estan utilitzant tècniques i materials més sostenibles que els convencionals amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.

