Crema un cotxe en un túnel de l'A-26 a Castellfollit i el conductor pateix cremades a les mans
L'autovia A-26 s'ha hagut de tallar a la zona de Mont-ros en sentit Olot pels fets
Un cotxe s’ha incendiat aquest dimecres al matí a Castellfollit de la Roca, a l’altura del túnel de Mont-ros de l’A-26 en sentit Olot. El succés s’ha produït pocs minuts abans de les dotze del migdia i ha obligat a activar diverses unitats dels serveis d’emergència.
Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del SEM. Els Bombers han pogut apagar les flames, que han afectat completament el vehicle.
El conductor ha resultat ferit molt lleu, amb cremades a les mans, segons han informat els Bombers. Tot i això, els sanitaris del SEM li han donat l’alta in situ.
L’incendi ha obligat a tallar l’A-26 i a fer desviaments de trànsit durant més d’una hora.
