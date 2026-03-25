Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Noèlia aconsegueix l'eutanàsiaDivorcisOperatiu FigueresNour director la MercèDetingudes VilablareixGuerra Pròxim OrientSalmonel·la en llonganissa
instagramlinkedin

Crema un cotxe en un túnel de l'A-26 a Castellfollit i el conductor pateix cremades a les mans

L'autovia A-26 s'ha hagut de tallar a la zona de Mont-ros en sentit Olot pels fets

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Castellfollit de la Roca

Un cotxe s’ha incendiat aquest dimecres al matí a Castellfollit de la Roca, a l’altura del túnel de Mont-ros de l’A-26 en sentit Olot. El succés s’ha produït pocs minuts abans de les dotze del migdia i ha obligat a activar diverses unitats dels serveis d’emergència.

Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del SEM. Els Bombers han pogut apagar les flames, que han afectat completament el vehicle.

El conductor ha resultat ferit molt lleu, amb cremades a les mans, segons han informat els Bombers. Tot i això, els sanitaris del SEM li han donat l’alta in situ.

L’incendi ha obligat a tallar l’A-26 i a fer desviaments de trànsit durant més d’una hora.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Crema un cotxe en un túnel de l'A-26 a Castellfollit i el conductor pateix cremades a les mans

Crema un cotxe en un túnel de l'A-26 a Castellfollit i el conductor pateix cremades a les mans

Rescaten en helicòpter un ciclista ferit en un camí de muntanya de les Lloses

Rescaten en helicòpter un ciclista ferit en un camí de muntanya de les Lloses

La Sindicatura de Comptes veu "especialment crític" el temps d'espera per ingressar al Trueta des d'urgències

La Sindicatura de Comptes veu "especialment crític" el temps d'espera per ingressar al Trueta des d'urgències

Simulen l'incendi d'una embarcació i un vessament de combustible al port de Palamós

Simulen l'incendi d'una embarcació i un vessament de combustible al port de Palamós

Les imatges del simulacre de l'incendi d'una embarcació i un vessament de combustible al port de Palamós

Les imatges del simulacre de l'incendi d'una embarcació i un vessament de combustible al port de Palamós

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística

Las Lo Las estrena «Travessa, camí a l’inconegut» dissabte a La Planeta

Las Lo Las estrena «Travessa, camí a l’inconegut» dissabte a La Planeta

Girona inicia per segona vegada les tasques per elevar sediments a la plaça Catalunya

Girona inicia per segona vegada les tasques per elevar sediments a la plaça Catalunya
